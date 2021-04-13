Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 апреля: за сутки COVID-19 подтвердился у 161 заболевшего Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 13 апреля. Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 13 апреля достигло 63 867. В последние сутки в это число добавился 161 зараженный. Такой темп прироста заболевших сохраняется с начала апреля – плюс-минус 160 новых случаев за 24 часа.

- На сегодняшний день выздоровели 61 874 человека, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Иркутской области. – За сутки отрицательные результаты тестов пришли 186 боровшимся с болезнью.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 апреля: скончались еще 8 пациентов

Увы, организм не каждого человека способен победить COVID-19. Сегодня стало известно о смерти еще восьми зараженных новой коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии Иркутская область потеряла уже 2490 человек: причиной смерти 2222 из них стал COVID-19, еще 268 с таким же диагнозом имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые стали причиной их кончины.

В ковидных госпиталях региона продолжают лечить 1412 пациентов.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 13 апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08