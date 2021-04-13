Вузы Иркутска 2021: бюджетные места, куда проще поступить. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кто мечтает поступить на бюджет в вуз из тех, кто оканчивает 11 классов? Раньше считалось - конечно, все! Теперь немного не так. Обучение в университете сейчас стоит недешево, не каждая семья может позволить себе это. А на бюджет попасть сложно. И многие на семейном совете принимают решение – их выпускники пойдут получать «корочки» попроще. Так поступили выпускники и в прошлом году. Между тем, если ваш сын или дочка все же мечтает о дипломе бакалавра, стоит попробовать. Минобразования РФ уже объявило, что увеличивает число мест для бесплатного образования, причем именно в регионах. Посмотрим, какой расклад нас ждет.

Начнем, пожалуй, с самого интересного - с количества «вакансий» для будущих первокурсников и числа выпускников. В каждом учебном заведении оно разное, конечно. Но в целом вузы Иркутска 2021 смогут набрать на бесплатное обучение около 6 тысяч первокурсников, не считая филиалов московских университетов. А сколько претендентов?

- Зарегистрировано для сдачи единого государственного экзамена 14 269 одиннадцатиклассников и 1273 выпускников прошлых лет, - сообщает министерство образования Иркутской области.

Считаем. Итого выходит, что 15, 5 тысяч человек смогут попытать счастья. Но это теоретически. А практически минимум треть из них сразу пойдет в колледжи. Поэтому, складывается ситуация, что фактически каждый второй, при желании может поступить на бюджет. На коммерческий набор, конечно, еще больше. А если конкретно?

Гуманитариев много не нужно

Всплеск спроса на гуманитариев пришелся на начало этого века. Именно тогда вузы резко увеличили набор юристов, экономистов, журналистов и менеджеров, а учиться на эти профессии пошли сотни людей. Однако вакансии в этой сфере быстро закрылись, а число желающих получить специальности не уменьшилось. Увы, их как раз порадовать нечем. Хотите получить такие же дипломы, даже не считаясь с тем, что найти место в результате будет крайне сложно? Поступайте платно.

Смотрим конкретно. В ИГУ из направлений «для лириков» бюджетные места есть на истфаке и филфаке, в том числе 8 – для журналистов, общим числом около 130. Все остальные, а их в вузе – больше 2200 - отданы практикам. Сейчас стране нужны учителя, переводчики, специалисты в области точных и естественных наук. В БГУ по профильной экономике будут бесплатно обучать 63 будущих первокурсника, 12 – менеджеров, по 8 – специалистов в управлении персоналом и госуправления. Еще в вузе есть 15 мест для будущих юристов и столько же – для международников, 2 – для потенциальных «акул пера». В политехе готовы обучать и гуманитариев, но только за деньги, разве что есть 6 мест для будущих финансистов.

А платно? Платно в вузах города готовы принять около 300 первокурсников, которые по окончании вуза смогут попытать счастья и поискать место в газетах, на радио, ТВ и пресс-службах, 750 потенциальных юристов и больше 1000 экономистов и менеджеров разного уровня. Где именно они найдут работу? Большой вопрос.

А инженеры требуются

Промышленность развивается и кадры нужны. Еще как нужны. И не только на добычу нефти, газа и золота, хотя и там постоянно требуются молодые выпускники. Сейчас потребность в специалистах выглядит так.

Государственный заказ дан на обучение 400 айтишников. Половину из них должен принять на обучение политех, подготовку остальных делят классический университет и экономический вуз. Свою лепту внесет и ИРГУПС, но там подготовка специалистов по большей степени ведется целенаправленно. Будут строить дома, поэтому на строительные специальности выделено 250 бюджетных мест в профильном вузе, еще 300 будут обучаться за счет бюджета горному делу и геологии - как в ИРНИТУ, так и ИГУ. Конечно, этими специальностями набор не ограничивается, например, 140 мест есть для энергетиков, просто по перечисленным направлениям набор выше.

Медики и учителя всегда в почете

Главный медицинский вуз региона наконец анонсировал новую специальность - клиническая психология. Пока неясно, сколько человек будут по ней обучаться, но направление очень перспективное, потому что речь идет о врачах, готовых оказывать помощь людям. Востребованность этого растет. Что касается остальных направлений, то на бюджет примут 458 человек, а платно – больше 600. Самый большой набор, по традиции, на лечебное дело – 190 и на педиатрический факультет – 125.

Учителей готовят в педагогическом институте ИГУ и только очно на учительские специальности смогут поступить за госсчет 739 человек. К этому числу надо прибавить тех, кто, по традиции, получит соответствующий диплом на классических факультетах вуза и около 200 учителей иностранных языков. Итого, нужна целая армия поступающих – больше тысячи человек требуется только на бюджет.

Что касается профильного сельскохозяйственного вуза, то на бакалавриат открыто 762 места. Больше всего – на профобразование, агроинженерию, эксплуатацию машин, ветеринарию, землеустройство. Только платно здесь готовы обучать экономистов, энергетиков и менеджеров.

Вывод? Студенты, будущие обладатели вузовских дипломов, нужны. И в вузы Иркутска в 2021 году, как и годом ранее, и десятком лет позже, идти на обучение стоит. Но, выбирая профессию, надо учитывать не только свои желания, но и то, кто будет востребован на рынке труда через четыре года. Так, по данным сервиса зарплата.ру только выпускников вузов берут в медицине, госслужбе, педагогике, науке. Инженерные специальности в сфере проектирования, промышленности, строительства, транспорта, машиностроения и высокоточного производства также предполагают наличие диплома технического вуза. Обычно сотрудников с профильным высшим образованием ищут медицинские и образовательные учреждения, промышленные предприятия, производственные и строительные компании. А IT –специалисты нужны настолько, что их готовы принять и без диплома, разбирались бы в деле!

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