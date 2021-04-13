En+ Group: в деревне Столбова открыли подстанцию

Красная кнопка - символ начала работы подстанции. Ее нажали почти на месяц раньше запланированной даты ввода. Фото: En+ Group

- Хомутово и территория вокруг него активно развиваются. Об этом говорит и тот факт, что ежегодно здесь на 15% увеличивается энергопотребление. Новая подстанция в Столбова на 220 киловольт существенно разгрузит центр питания, который расположен в Урике. Это позволит равномерно перераспределить нагрузку в населенных пунктах района и повысить надежность энергоснабжения для потребителей. А еще даст возможность присоединять новые жилые дома и создаст запас мощности для будущих производств, - сказал руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков на торжественном открытии объекта.

Красную кнопку - символ начала работы подстанции, он нажал вместе с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым, директором филиала «Восточные электрические сети» Иркутской электросетевой компании Алексеем Садохиным и мэром Иркутского района Леонидом Фроловым.

Фото: En+ Group

Без отключений

Чтобы понимать масштаб строительства, достаточно привести несколько цифр.

На возведение самой подстанции и отходящих от нее линий электропередачи общей протяженностью 11 километров ушло 500 миллионов рублей инвестиций. Построено открытое распределительное устройство 220 кВ, смонтировано и введено в работу первичное оборудование 220, 35 и 10 кВ. В итоге мощность «Столбова» составляет 80 мегаватт (по 40 МВА от каждого из двух трансформаторов).

Для сравнения, целый город Шелехов потребляет… 43 МВА. Словом, этого хватит сполна, чтобы решить проблему отключений электроэнергии в Иркутском районе, от которых жители страдали особенно этой зимой. Поскольку у большинства в домах сегодня не печное отопление, а электрическое, потребление в морозы возрастало в разы и перегрузки на сетях были запредельными...

- Температура воздуха в доме порой опускалась до +11 градусов. Тогда купили газовую плитку и включали ее, чтобы приготовить горячую еду. Так и согревались, - рассказывает жительница деревни Талька Хомутовского муниципального образования Ирина Бизимова.

Ее семья переехала в Тальку шесть лет назад. Хорошо, спокойно, свежий воздух. Построили просторный дом, растут дети. Только вот в последние два года стали досаждать бытовые неудобства: то напряжение недостаточное и лампочки горят тускло, а то и вовсе свет гаснет.

- За эти годы наша деревня стала вдвое больше, - продолжает Ирина, - поэтому понимаю, из-за чего все эти перебои, но очень хочется, чтобы в следующую зиму в нашем уютном доме было тепло и всегда горел свет.

Желание Ирины сбудется. По крайней мере так обещают энергетики и представители власти разных уровней. В помощь как раз новая подстанция в Столбова, которая обеспечит стабильным электроснабжением населенные пункты Александровского тракта - Усть-Куду, Урик, Максимовщину, Столбова, Глазунова, а также девять садоводств с общим количеством жителей до 9000 человек.

Да, Тальки в этом списке нет, но это лишь формально и вот почему:

- С вводом подстанции мы устранили дефицит мощности в Иркутском районе в целом, - подчеркивает директор филиала «Восточные электрические сети» Иркутской электросетевой компании Алексей Садохин. - Сняли частично нагрузку с существующих центров питания, в том числе с подстанции «Урик», а она как раз питает Хомутово, Грановщину, Карлук, где больше всего населения.

Уже технически перевооружены подстанции в Грановщине и Оёке. Впереди обновление в Урике и Хомутово. В дальнейшем будут построены пять-шесть объектов в Усть-Куде, Поздняково, Московщине, Глазуново, Лыловщине. Фото: En+ Group

Глобальная модернизация

Подстанция в Столбова - это очередной этап реализации инвестиционного проекта по развитию южных районов зоны обслуживания «Восточных электрических сетей» ИЭСК. Модернизация и развитие электросетевого хозяйства Иркутской области - это для компании En+ Group одна из стратегических задач, поставленных основателем компании и общественным деятелем Олегом Дерипаской.

- Инвестпрограмма состоит из трех этапов и рассчитана до 2024 года. Общий объем инвестиций в модернизацию составит около двух миллиардов рублей, - объясняет Михаил Хардиков.

Масштаб большой. Так, уже технически перевооружены подстанции в Грановщине и Оёке. На очереди обновление в Урике и Хомутово. В дальнейшем будут построены пять-шесть объектов в Усть-Куде, Поздняково, Московщине, Глазуново, Лыловщине. Важно, что все они будут, как и в Столбова, оснащены современным оборудованием - самым передовым в России.

Мощности двух трансформаторов хватит даже в самые суровые морозы! Фото: En+ Group

Совместное сотрудничество

- Важно понимать, когда потребитель почувствует, что введена подстанция? - спросил на открытии глава региона Игорь Кобзев.

- Что касается перехода с одного источника на другой, то жители никаких неудобств не ощутят, - объяснил Михаил Хардиков. - Главное, что следующей зимой они не будут страдать от отключений энергии во время холодов.

Глава региона поблагодарил энергетиков за работу и напомнил, что обещание ввести новую подстанцию в Столбова было дано жителям в январе. Энергетики не подвели.

- Обещали с Иркутской электросетевой компанией, что новую подстанцию откроем 1 мая, а сделали это раньше, - сказал губернатор.

- Жители рады и ждут улучшения ситуации, - добавил глава территории Леонид Фролов. - Конечно, на 100% клубок проблем с электроснабжением это не решит, однако мощный комплекс дает гарантию бесперебойного электроснабжения и перспективу развития района.

В разговоре с губернатором также прозвучала тема земли. Дело в том, что проект подстанции «Столбова» начали делать 5 лет назад, но строить непосредственно только в 2019 году. Три года ушло на то, чтобы решить все земельные вопросы.

Новые рабочие места

На вопрос губернатора, насколько подстанция обеспечена кадрами, Михаил Хардиков отвечает, что на 100%.

- Средняя заработная плата рабочих в компаниях En+ Group на 10 - 15% выше средней зарплаты по области. Большое внимание уделяем развитию кадров: специалистов готовим буквально со школьной скамьи, ведем их в университетах, финансируем образовательные программы, предоставляем гарантии трудоустройства.

Действительно, если кратко напомнить, то в ИРНИТУ и в Братскомм государственном университете созданы корпоративные учебно-исследовательские центры (КУИЦ) компании «ЕвроСибЭнерго» совместно с Институтом энергетики. На базе их уникальных образовательных совместных проектов готовят студентов-целевиков, а также школьников к поступлению в вуз.

- Ежегодно на наши предприятия приходят 90 выпускников вузов, - продолжает Михаил Хардиков. - Так, в ИРНИТУ на курсе из 150 будущих энергетиков мы заключаем целевой договор с 60-ю. Еще 30 человек - это ребята из Братского государственного университета, где также есть наш центр и обучение ведется по корпоративной программе. Практику молодые люди проходят тоже у нас, получают стипендию. Мы уделяем огромное внимание кадровому резерву.

В этом году, кстати, есть новшества. Так, в En+ Group решили помогать выпускникам Иркутского энергоколледжа, которые трудятся в компании, они на особых условиях могут поступить в ИРНИТУ. А событием года по праву стал запуск образовательной программы «Академия IT» при политехе. В результате 30 человек гарантированно получат место работы в En+ Group.