Стадо оленей отбили местные жители у стаи бродячих собак в Усть-Куте

Четырех оленей отбили местные жители у стаи бродячих собак в Усть-Куте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четырех оленей в буквальном смысле слова отбили местные жители у своры бродячих собак в Усть-Куте. Еще немного - и обессилевшие изюбри оказались бы "законной" добычей голодных псов, в которых из-за дикой жизни просыпаются все охотничьи инстинкты.

- Трех самок и одного самца жители отбили от своры разъяренных собак. Дикие животные вышли из леса в поисках пропитания и чуть не погибли. Животные были в опасности, так как скрыться от собак в лесу им не позволял снежный наст, -рассказывает об этом ЧП мэр Усть-Кута Сергей Анисимов.

О том, что голодные псы вот-вот разорвут изюбрей, в мэрию города сообщил местный житель. Уже через 20 минут на месте были охотовед и полицейские.

- К этому времени самец, чтобы защитить самок, увел собак к другому берегу, - рассказывают подробности в администрации города. - Помощь подоспела вовремя и животное удалось отбить у разъяренных собак. После этого все стадо вернули в тайгу.

Опытные охотники рассказывают, что весной олени часто выходят к водоемам, где меньше снега, ближе к людям. Наст становится жестким, искать пищу трудно. Такие случаи, если не помогут люди, часто заканчиваются трагически. Так, например, на днях бродячие собаки растерзали самку марала в заповеднике "Столбы" под Красноярском практически на глазах у отдыхающих, а под Рязанью в сафари-парке напали на пятнистого оленя. На Байкале обессилевшая косуля сама пришла к людям за помощью.