Из Иркутска открывают прямые рейсы во Вьетнам и на Черное море Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пора бы уже летний отпуск планировать, а где отдыхать? Снова на дачах и огородах, как в прошлом году? Несмотря на то, что пандемия продолжается, все-таки сейчас возможностей для отдыха больше, чем в 2020-м. Выясним, в какие страны можно будет слетать из Иркутска напрямую или с пересадками, во сколько обойдется заграничная поездка, и где провести пару неделек под солнцем, не выезжая из страны.

Полеты в Турцию и Танзанию отменили, а во Вьетнам - возобновили

Не успели иркутяне порадоваться прямым рейсам в Анталью, как авиасообщение с Турцией до 1 июня приостановили из-за коронавируса. Танзания, где некоторые сибиряки охотно зимовали, за неимением других вариантов, теперь тоже закрыта.

Из-за пандемии выбор, где отдохнуть летом, скажем прямо, скудный. Сейчас напрямую из Иркутска пока можно улететь разве что в Киргизию, а в ближайшее время добавится Узбекистан.Только сибирякам от этого мало проку.

Туристы хлопают в ладоши по другому поводу - открывается Вьетнам.

- С 3 июня одна из авиакомпаний планирует запустить прямой рейс из Иркутска в Камрань, а с 1 июля добавится еще одна, - рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Иркутска. - Но надо понимать, что к лету все может измениться. Пока надеемся на лучшее. До пандемии из нашего города напрямую можно было улететь в 11 стран, и как только границы начнут открываться, возобновим полеты, допустим, в Таиланд и Монголию.

Куда улететь с пересадками?

Пара недель под палящим солнцем - ради этого не грех потерпеть длинные перелеты и пересадки. В основном, иркутянам приходится "прыгать" с самолета на самолет в Москве.

- На лето предлагаем поездки в Кипр и Тунис, в среднем двухнедельный отдых обойдется в 90 тысяч на человека, - говорят в туристических фирмах Иркутска. - А может, хотите на Мальдивы? Правда, это недешевое удовольствие, готовьтесь выложить по 120-140 тысяч с каждого. Или забронируйте летний отпуск в Египте и Арабских Эмиратах...

Путевки на две недели в Дубаи, кстати, подешевле - от 70 тысяч рублей на туриста, во Вьетнам - от 60 тысяч, а в Турцию и вовсе около 50 тысяч. Понятно, что отели не из разряда люкс, даже завтраками кормят не всегда.

Цены доходят до сказочных. Например, неделя в Доминикане на двоих выльется минимум в полмиллиона!

На Черном море - дешевле, но сервис уступает

- Хотите сэкономить - езжайте на Черное море, - напутствуют менеджеры турфирм. - Найдутся туры от 50 тысяч, только учтите, что сервис, увы, уступает зарубежному. Допустим, жить придется отнюдь не на берегу, а примерно в двух километрах от моря.

Из жирных плюсов - на российские курорты можно долететь прямиком из Иркутска.

- С 1 апреля открылись прямые рейсы в Сочи, в пик сезона будет до пяти рейсов в неделю, - рассказывают в аэропорту Иркутска. - С 18 апреля стартуют полеты в Симферополь, с 24 мая - в Краснодар.

Туроператоры считают, что поток желающих на Черное море вырастет еще больше .

На Байкале снова ждут туристический бум

В этом году на Байкале ждут 1,5 миллиона туристов. Много это или мало? Для сравнения, до пандемии к нам приезжали 1,8 миллиона путешественников в год. Но! Тогда среди них были чаще всего иностранцы.

- На лето активно бронируют большие номера, куда можно заселиться семьями или компанией, допустим, из четырех человек. Таких мест почти не осталось, - рассказывают в турбазах на Малом море, одном из самых популярных мест на озере. - А если хотите отдохнуть вдвоем, то еще есть варианты на конец июля-начало августа, - благоустроенный домик обойдется в 2,6 тысячи за сутки.

Неудивительно, что места бронируют сильно заранее.Поток гостей большой, а турбазы из-за пандемии все еще работают с ограничениями:распродают только половину номеров, и заселяют в домики или здания с отдельными входами.Зимой были раскуплены все места подчистую, летом, вероятно, тоже случится бум.

КСТАТИ

Весенний отдых - тоже на Байкале

Например, на майские праздники к нам уже выстраивается очередь. По данным сервиса бронирования жилья TVIL.RU, Иркутск (то бишь Байкал), попал в топ-10 новых популярных направлений для весеннего отдыха.

СПРАВКА «КП»

Вернут ли деньги за поездку в Анталью или Занзибар

Если вы собирались в путешествие в Турцию или Танзанию до 1 июня, то турфирма должна пойти на встречу: предложить перенести даты отдыха или предложить другой тур, исходя из ваших желаний.

Те, кто забронировал отпуск в этих странах на лето, и теперь сомневается, состоится ли отдых, могут расторгнуть договор. Но тогда туроператор вправе вернуть не всю сумму, а вычесть расходы (на формирование тура, например).