Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 апреля: больше 62 тысяч человек в регионе уже переболели COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 14 апреля. Борьба с новой коронавирусной инфекцией в Приангарье продолжается. И радует, что большинство подхвативших инфекцию с начала пандемии смогли побороть болезнь. Переболели COVID-19 в Иркутской области уже 62 056 человек, из них 5673 – это дети. За сутки в число выздоровевших добавилось еще 182 перенесших коронавирус.

Всего с начала распространения коронавируса им заболели 64 033 гостя и жителя региона. Часть из них сейчас продолжают лечение. Накануне в их число попали 166 человек, получивших положительные результаты анализов в минувшие сутки.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 апреля: 1411 пациентов в ковидных госпиталях

В Иркутской области от COVID-19 сегодня, 14 апреля, лечатся 5348 сибиряков. Большинство из них переносят инфекцию в легкой форме и медики разрешили им выздоравливать дома. Таких на данный момент – 3937. В ковидных госпиталях врачи борются за жизнь и здоровье 1411 пациентов, в тяжелом состоянии 14 апреля 94 зараженных.

Увы, летальные исходы регистрируются по-прежнему каждый день. Сегодня стало известно о смерти еще 8 наших земляков от COVID-19. Всего с начала пандемии область потеряла уже 2498 заболевших: причиной смерти коронавирус стал в 2230 случаях, еще 268 с таким же диагнозом были больны и другими тяжелыми заболеваниями.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 14 апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08