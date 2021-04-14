Благотворительному фонду имени Юрия Тена - 25 лет

Фото предоставлены Благотворительным фондом имени Юрия Тена

Осенью 2018 года по инициативе Фонда начал свою работу первый информационно-медийный региональный школьный проект «Агентство добрых дел». Он был нацелен на развитие и расширение детско-юношеской подростковой корреспондентской сети на территории Иркутской области

В школах-участницах были организованы корреспондентские пункты, которые получили методические указания - как собирать материал и готовить тексты. И работа закипела.

Третий учебный год дети делятся добрыми новостями из своих школ на официальной странице проекта в контакте, а в мае подводятся итоги, на которых определяется корпункт-победитель и присваивается титул лучшего журналиста-школьника.

В этом году в проекте зарегистрировались 23 школы, это около 350 участников со всего Приангарья.

- Однажды подписавшись на этот конкурс, мы просто освещали события в школе, как правило, спортивные. Затем стали осознавать, что нам нужны реальные действия, какие-то поступки. Так и повелось, что мы стали творить эти самые добрые дела своими руками. И вот в гимназии уже сплотилась твердая команда волонтеров, на которых полагается вся школа. Команда юных экологов. И, конечно, постоянная команда медийщиков. Ребята заслуживают отдельной похвалы, которую трудно выразить словами, - поделилась руководитель отряда Солерудниковской гимназии О.В. Зюзькова.

С этого года проект стал не только новостным, но и образовательным. Помимо добрых новостей, которые происходят в школах, городах и поселках, где живут юные корреспонденты, ребята выполняют обязательные задания месяца - знакомятся с азами журналистики.

В сентябре юнкоры учились писать новости, в октябре - брать интервью, в ноябре - репортаж, в декабре развивали дикцию, в январе пробовали себя в качестве фотокорреспондента, в феврале писали аналитические статьи, а в марте пробуют делать инфографику.

- Мы придумали единое медиапространство для школьников, чтобы стимулировать их к общению, обмену опытом, поиску хороших новостей и созиданию. Наши ребята не только учатся писать тексты, что, несомненно, пригодится им в жизни, они приобретают важные социальные и коммуникативные навыки. В каждом коллективе есть свой главный редактор, журналисты, фотокорреспонденты, корректоры - юнкоры выбирают себе роль по душе и выполняют ее так, чтобы привести команду к победе, - отметила исполнительный директор Благотворительного фонда Вера Гашова.

За год ребята познакомятся со всеми жанрами печатной журналистики, опробуют их в деле и получат ценные советы от редколлегии проекта. Главным призом для лучшего корпункта в этом году станет собственная школьная радиостанция. Все без исключения участники агентства будут отмечены грамотами и благодарственными письмами и ценными подарками.

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75 школ Приангарья приняли участие в проекте «Агентство добрых дел» за три года его существования.

Фото предоставлены Благотворительным фондом имени Юрия Тена

23 школы зарегистрировались в проекте в нынешнем году, это около 350 юных корреспондентов со всего Приангарья.

Фото предоставлены Благотворительным фондом имени Юрия Тена

Около 500 новостей опубликовали на официальном портале проекта участники 3-го сезона «Агентство добрых дел 20/21» за 6 месяцев учебного года.

Фото предоставлены Благотворительным фондом имени Юрия Тена

Юные журналисты из трех районов Иркутской области - Тулунского, Чунского и Заларинского - становились лучшими в разные годы проекта. В награду от Фонда Юрия Тена ребята получали экшен-камеры Go Pro и диктофоны.

Фото предоставлены Благотворительным фондом имени Юрия Тена

Школа-победитель сезона - 2021 станет обладателем оборудования для создания собственной школьной радиостанции!