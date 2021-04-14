ЕР предложила увеличить финансирование благоустройства отдаленных городов и сел

Фото: «ЕР»

Территории для облагораживания жители выберут самостоятельно в ходе всероссийского голосования.

Как пишет nashgorod.ru, впервые голосование пройдет на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил зампреду правительства Марату Хуснуллину расширить возможности программы.

Андрей Турчак отметил, что людям важнее иметь облагороженный зеленый двор, чем отремонтированную набережную. По его словам, работы по благоустройству городов и сел нужно внести в отдельный раздел программы и также отдельно финансировать.

Секретарь генсовета ЕР также предложил увеличить финансирование отдаленных субъектов России, в том числе малонаселенных. Кроме того, Турчак выступил за увеличение списка городов, которые могут участвовать в конкурсе проектов по благоустройству небольших населенных пунктов и исторических поселений. Так они смогут претендовать на дополнительное финансирование.

Марат Хуснуллин согласился с инициативами Турчака. По его словам, вопрос будет детально проработан Минстроем РФ совместно с ЕР.

Ранее “Единая Россия” инициировала федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого за четыре года было облагорожено более 83 тысяч общественных пространств и дворов. Эта работа осуществлялась с участием самих жителей территорий.

Как отметил Хуснуллин, до жителей нужно доносить информацию о том, что они могут изменять внешний облик своих городов и сел. Также, по его словам, у людей нужно повышать чувство ответственности за те территории, на которых они живут.

Как сообщает сайт ER.ru, предложенные партией изменения в федеральный бюджет позволили увеличить финансирование проекта по благоустройству на два миллиарда рублей. Эти деньги направят на облагораживание 900 дворов и общественных пространств в этом году.

«Востребованность «Городской среды» растет с каждым годом. Общественность активнее включается в контроль на всех этапах реализации проекта.

Всего в 2021 году в Иркутской области благоустроят 99 общественных пространств и 161 двор. Так, с 15 апреля по 20 мая партийцы проведут серию встреч с активными жителями в тех районах, где в этом году запланировано благоустройство, чтобы ещё раз обсудить проекты, выслушать пожелания людей. Важно, чтобы благоустройство полностью отвечало требованиям жителей – иногда нужно установить дополнительную лавочку или поменять расположение урны, чтобы общественное пространство стало более комфортным.

Кроме того, мы проводим рейды на тех объектах, которые были благоустроены в прошлые годы, чтобы проверить качество работ. Для этого разработаны специальные чек-листы, в которых проверяющие поставят оценку состоянию лавочек, дорожек, освещения, детских и спортивных площадок, а также готовность местных жителей выйти на субботник и очистить территорию от мусора», - рассказала Наталья Дикусарова, региональный координатор партийного проекта «Городская среда», председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области.