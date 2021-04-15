Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 апреля: больше 2500 человек с COVID-19 скончались в регионе с начала пандемии

Больше 1300 пациентов лечат от COVID-19 в больницах Иркутской области 15 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 15 апреля. Борьба с новой коронавирусной инфекцией в Приангарье продолжается. По данным Оперативного штаба по коронавирусу в Иркутской области, за сутки COVID-19 подтвердился еще у 162 человек.

- С начала пандемии в регионе коронавирус выявляли 64 195 раз, - отмечают специалисты. – 62 219 заболевших уже выздоровели, за последние сутки в это число вошли еще 163 вылеченных.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 апреля: больше 1300 пациентов лечат от COVID-19 в больницах региона

В медицинских учреждения Иркутской области 15 марта врачи борются за жизнь и здоровье 1393 пациентов с COVID-19. Есть среди них и тяжелые заболевшие. К сожалению, летальных исходов течения болезни, как и в других регионах страны, в Приангарье избежать не удалось.

О смертях от коронавируса продолжают сообщать ежедневно. Так, за минувшие сутки новая коронавирусная инфекция унесла жизни восьми человек. Также скончался еще один зараженный COVID-19 от другой тяжелой болезни.

С начала распространения инфекции Иркутская область потеряла уже 2507 человек: 2238 из них сгубил COVID-19, еще 269 зараженных имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и стали причиной смерти.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 15 апреля

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