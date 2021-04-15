Проснулись от спячки: Как защититься от клещей в Иркутске (после укуса у вас есть трое суток). Фото: Мария ЛЕНЦ

Об опасности мелких кровососов, укус которых может принести с собой страшную болезнь – энцефалит, иркутянам забывать не приходится. Каждый год они нападают на 14-15 тысяч жителей региона. Исключением стал, пожалуй, только 2020 год, да и то из-за пандемии. Самоизоляция тогда отменила планы на отдых у очень многих, пришлось последовать принципу «лучше дома». И вот результат - к медикам тогда обратились 12,5 тысяч пострадавших. Но общий расклад остается неизменным.

- 1% проверенных клещей был заражен энцефалитом, 26, 3% - боррелиозом, другими инфекциями – 9, 4%, - познакомила с итогами прошлогодних исследований пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова.

Это к тому, что не приносить кровососа на исследование – все равно, что играть в «русскую рулетку». В трети случаев точно не повезет, придется лечиться. А каждому сотому не повезет очень сильно, потому что энцефалит, который поздно обнаружен, увы, приводит к параличу или смерти.

- Зная об опасности, жители региона каждый год покупают страховки, которые позволяют при укусе бесплатно проверить клеща на инфекции и получить укол иммуноглобулина или необходимое лечение антибиотиками, - продолжает Светлана Каурова. – Те, кто уходит в тайгу далеко или надолго, ставят вакцину.

Рейтинг опасных территорий уже известен. Это районы вокруг Иркутска. Сейчас есть пострадавшие с Байкальского, Голоустненского трактов, всегда есть с садоводств по Мельничному тракту. Каждый год активны кровосососы, несмотря на регулярную обработку территории, в зеленой зоне самого областного центра. Это и микрорайоны Зеленый, Березовый, Юбилейный, и предместье Радищево, и набережная Ушаковки, и Академгородок, и бульвар Рябикова, и залив Якоби. Конечно, здесь их немного, но бывают. Обработку парков и скверов начнут, когда окончательно станет тепло, после генеральной уборки. Кладбища тоже обработают перед Родительским днем.

Карта нападений клещей в Иркутске. Фото: Наталья ВИБЕ

Пока кровопийцы только-только активизировались. На днях эпидемиологи насчитали чуть больше сорока пострадавших и серьезных заражений еще нет. Но весна и лето еще впереди, и история, увы, всегда повторяется. Даже соблюдая все меры профилактики, нельзя быть гарантированным, что клещ не вопьется.

- И здесь решающий фактор – время, - напоминают эпидемиологи. - У человека есть всего трое суток на проверку клеща. В том случае, если он заражен энцефалитом, ставится укол иммуноглобулина. А если упустить время, то медикам придется бороться уже не за здоровье, а за жизнь.

Чтобы максимально снизить риски, следуем простым правилам. В лесу осматривайте себя каждые 15-20 минут, надевайте плотную одежду, рубашки с длинными рукавами, брюки заправляйте в носки. На голову – платок или кепку. Это повысит ваши шансы на то, чтобы «отбить атаку» кровососа. На дачных участках уберите старую траву. А как появится новая – периодически стоит проходить с помощником по территории с развернутой белой простыней. Таким образом, соберете часть клещей. Имейте в виду, что домашние животные переносят их тоже. Если не хотите пострадать – внимательно осматривайте шерсть питомцев.

КОШЕЛЕК

Страховка – 200-300 рублей

Исследовать клеща на энцефалит и боррелиоз – 1300 рублей

Одна доза иммуноглобулина – 1 тыс. рублей. Она рассчитывается исходя из веса человека и иркутянину в 70 кг. придется заплатить 7 тысяч рублей.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (ул. К. Маркса, 3).

Расписание работы центра:

- с 20 апреля по 1 мая: с 8:00 до 16:00, выходной – воскресенье

- c 01 мая по 15 июня: с 8:00 до 21:00, без выходных

- с 16 июня по 15 июля: с 8:00 до 18:00, без выходных

- с 16 июля по 15 августа: с 8:00 до 18:00, выходной – воскресенье

- с 16 августа по 19 апреля: с 8:00 до 16:00, выходные дни – суббота, воскресенье.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (ул. Трилиссера, 51), пн-пт. Прием проб проходит до 11 ч., при поступлении пробы с 11 до 16 часов результат выдаётся на следующий день.