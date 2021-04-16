Площадки для выгула собак появились в Иркутске

В Иркутске появились площадки для выгула собак Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С приходом весны на газонах во дворах всплывают «подснежники» в виде собачьих экcкрементов. Порой, из-за этого между жильцами многоквартирных домов возникают целые войны. Любители животных выгуливают своих питомцев под окнами соседей, а те делают им замечания! Чтобы хоть как-то решить проблему, в разных округах Иркутска начали строить специальные закрытые площадки для выгула. Они чем-то напоминают спортплощадки. Тот же сетчатый забор, калитка, нет разве что ровного газона.

- О таких площадках просили сами горожане, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" начальник отдела благоустройства городской среды Комитета городского обустройства администрации Иркутска Кристина Шавелькина. – По правилам эти зоны для выгула должны содержаться в чистоте. Там периодически меняют грунт, обрабатывают дезинфицирующими средствами. Да и сами владельцы питомцев обязаны следить за порядком. Например, после прогулки - убираться за своим питомцем.

Владельцы питомцев обязаны следить за порядком на площадках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но как показывает практика, делают это далеко не все. Более того, многие местные жители, вообще отказываются заводить своих любимцев на площадки, ссылаясь на то, что не хотят, чтобы их четвероногие друзья гуляли в клетке.

К слову, площадок в городе будет становиться больше. Появиться она может и в вашем дворе.

- Для этого, нужно подать заявку в комитет по управлению вашим округом, - говорит Кристина Шавелькина. – Также разъяснить, что нужно сделать и какие документы подать для строительства площадки, могут в комитете городского обустройства администрации Иркутска по улице Пролетарская, 11.

КОНКРЕТНО

В каких дворах уже есть зоны для животных

- ул. Байкальская, 203 А

- ул Марии Цукановой, 8/1

- мкр. Юбилейный, 15

- мкр Юбилейный, 8 А

-мкр Юбилейный, 83 (площадка для дрессировки собак)

- бульвар Рябикова, 32 А, Б

- мкр Ершовский, 163

- ул. Куликовская, 9

- «Парк инициативной молодежи на пересечении улиц Терешковой и Пушкина» (площадка появится летом 2021 года)