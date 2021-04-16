Иркутянка отсудила у больницы 85 000 рублей за фрагмент иглы, попавший в вену Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За одной операцией последовала другая. Жительница Иркутска попала в больницу с признаками острого аппендицита. Диагноз подтвердился, медиками была проведена необходимая операция, во время которой произошло редкое осложнение – когда в вену подавали лекарства, произошел отрыв периферического катетера. Фрагмент иглы попал в подкожную вену. Об этом сообщает Иркутский областной суд.

Врачи экстренно провели еще одну операцию по удалению инородного тела. Произошло это в декабре 2018 года.

- После этого у проходившей лечение в больнице развилась нейропатия латерального кожного нерва предплечья справа, рука потеряла чувствительность, длительное время она не могла полноценно пользоваться правой рукой из-за онемения и тянущей боли, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Иркутского областного суда.

Все это сильно отягощало жизнь сибирячке. Она обратилась в Октябрьский суд областного центра за компенсацией морального вреда из-за ненадлежащего оказания медицинских услуг. Ее иск был частично удовлетворен. Служители Фемиды постановили взыскать с медицинского учреждения компенсацию в размере 70 000 рублей, а также еще 15 000 на оплату юристу, представлявшему женщину в суде.

Госпиталь пытался оспорить решение районного судьи в вышестоящей инстанции, но Иркутский областной суд оставил решение по данному гражданскому делу без изменения.

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