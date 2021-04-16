Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 апреля: 5325 человек в регионе лечат от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 16 апреля. В Приангарье продолжается борьба с коронавирусом. Новые случаи заражения выявляются ежедневно. Но постепенно их среднесуточное число снижается. Сегодня оно составило 159. Именно столько человек за минувшие сутки получили положительные анализы тестов на COVID-19. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 16 апреля составило 64 354. Это данные с начала пандемии.

Большинство из этого списка подхвативших инфекцию на данный момент уже переболели COVID-19. Таких в нашем регионе 62 384 гостей и жителей региона, 5700 из которых дети. За минувшие 24 часа в это число вошли 165 выздоровевших.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 апреля: с болезнью продолжают бороться 5325 человек

5325 человек в Иркутской области 16 апреля продолжают лечение от COVID-19. К счастью, большинство из них переносят новую коронавирусную инфекцию в легкой форме. Им даже не потребовалась госпитализация. Так, 3957 сибиряков сегодня лечатся дома.

В ковидных госпиталях находятся 1368 пациентов, 93 из них в тяжелом состоянии. К сожалению, не все справляются с болезнью. Сегодня стало известно о том, что еще семь человек скончались от COVID-19. Всего от него умерло уже 2245 зараженных, еще 269 с таким же диагнозом сгубили иные тяжелые болезни.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 16 апреля.

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