Айсберги в мае и теплые пляжи в июле: едем на Байкал за невероятными впечатлениями и крутыми селфи

Едем на Байкал и выясняем, к чему надо быть готовым. Фото: Яна ЛИСИНА

Впереди майские праздники. Конечно, с выходными в этом году нас немного обделили, но всегда можно договориться, взять отгулы, наконец. А там уже и лето на носу. Туристы нервничают – куда отправиться? Конечно, с 1 июня Турцию могут открыть. А вдруг нет? Да и заболеваемость там высокая, врачи советуют поостеречься. Может, в Сочи, в Крым или в Анапу? Но там, уже сообщают – взлетели цены. Примерно наполовину. Тогда едем на Байкал! Так решают многие.

Весной на Байкале айсберги и горы в снегу

- Традиционно весна на Байкале не является туристическим сезоном, в это время на озере ледоход, - рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. – Но в этом году есть много предложений туров «Встречай весну на Байкале» с посещением озера, наблюдением за таянием льда, круизами за айсбергами, наблюдением за животными и цветущей степью. В это время в регионе немноголюдно и те, кто любит такой отдых, приедут на озеро.

Однако сомнения сомнениями, а желающих поехать за впечатлениями, чистым воздухом, простором и уникальными фотографиями оказалось много. Те, кто заявил такой отдых, не прогадали. Сафари на внедорожниках, первоцветы, набухающие почки на деревьях. Красота!

Такие туры в начале мая рассчитаны на активных людей и вовсе не на пляжный отдых. Альтернативой Турции они, конечно, не станут, но могут быть весьма интересны. В конце концов, а вы видели айсберги?

- Конечно, «наш», байкальский турист и тот, что выбирает теплые моря и отдых в отеле – это разные люди, - объясняет эксперт туристического рынка, член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов. – У нас турбазы, практически первозданная природа и короткий пляжный сезон – июль и август. Хотя в этом году бронируют и отдых в июне.

Кстати, в этом году действует программа туристического кешбэка, которая захватывает всю весну и начало лета. И на Байкал сейчас едут туристы и по этой программе, которая гарантирует возврат 20% потраченных на отдых средств. Причем, пользуются ею и местные, ведь отдых по льготам в своем регионе никто не отменял.

-Любой житель России в это время может купить тур (проезд и проживание от двух ночей) или оплатить проживание в классифицированной гостинице, санатории и получить кешбэк в 20% от стоимости (не более 20 тыс. рублей), - отметила Екатерина Сливина. - Для этого надо расплатиться картой «Мир» и быть зарегистрированным в программе лояльности этой платежной системы. Всю информацию можно посмотреть на сайте мирпутешествий.рф.

Вариантов масса, в том числе на побережье Малого Моря, в Байкальске, Листвянке, на Ольхоне. Ценовая категория самая разная, от самой доступной – от 8 тыс. (за два дня) до 70 тысяч рублей за вояж вдогонку за уходящими льдами.

Вас ждут теплые пляжи. Фото: Яна ЛИСИНА

Едем на Байкал летом: на озере столпотворение

«Последние два места на этой турбазе». Сервисы предварительного бронирования «мягко намекают», что возможности для летнего отдыха на озере надо резервировать прямо сейчас, пока есть выбор. Потом может и не остаться мест.

- С этим многие отдыхающие, решившие рвануть на зимний Байкал наобум, будучи почему-то уверенными, что «не заграница и не теплые моря», найду базу, уже столкнулись в феврале и марте, когда на озере проходило множество самых разных фестивалей, - рассказывает Вадим Копылов. – А как раз турбазы были под завязку, так много народу прибыло!

Желающие непременно отдохнуть изобретали самые разные варианты, вплоть до размещения в домах местных жителей.

- Напряженка с местами этим летом неизбежна, - продолжает Копылов. – Чем отличаются наши сограждане от тех же китайцев, на которых раньше приходилась большая часть турпотока? Откладыванием всего в долгий ящик, на последний момент. Решение о поездке в июле на озеро иностранцы принимают в ноябре. Наши – спонтанно, вполне может быть, что и за пару недель до поездки.

Понежиться на теплом пляже тоже можно. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

А вот что касается цен, то тут эксперты сдержаны в оценках. Сейчас десять дней на троих на турбазах Ольхона обойдутся в сумму от 30 до 135 тысяч рублей. Это без дороги, но с завтраком и вайфаем. Разница в цене целиком зависит от удобств. Фешенебельных отелей здесь нет и никогда не будет – природоохранная зона. А за собственную ванну и туалет в номере приходится доплачивать. В этом в основном и кроется разница в стоимости. Основные турбазы здесь – это гостевые домики типа «постель и завтрак». Но с экскурсиями всегда готовы помочь. Планируете ехать – учтите расходы на самолет. Пятичасовой перелет из Москвы на одного обойдется немногим дороже 11 тысяч рублей. В принципе, вполне бюджетно, даже с тратами на экскурсии можно уложиться в сумму до 150 тысяч на троих.

Летом на Малом море. Фото: Яна ЛИСИНА

Организованные туры из Москвы на Ольхон с возможностью прокатиться по Кругобайкалке, побывать в Листвянке впечатляют местных фантастическими ценами – от 60-100 тысяч за 10 дней на одного, и это весьма скромно, и без перелета. Итого при этом раскладе семья из трех человек должна выложить за отдых, включая авиабилеты туда-обратно, космическую сумму: 250 -400 тысяч рублей. Поэтому, как правило, рассчитывая на то, что русский язык он и до Ольхона доведет, туристы бронируют жилье на сервисах, там же покупают билеты, запасаются картами, изучают путеводители и едут отдыхать «самотеком». Тоже верно.

На Байкал! Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Конечно, стоимость еще поднимется.

- Цены, конечно, растут, потому что растет и спрос, - говорит Копылов. – Летом точно все станет дороже. Кроме того, серьезно поднимутся и стоимость билетов, долететь до Иркутска никогда не было дешево. Что касается туров, то рост они могут подорожать на 10-15% не больше.

Логика тут простая. Выгодно поступать, как опытные в организации отдыха иностранцы – планировать отпуск прямо сейчас.