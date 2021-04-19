"Может, вы беременны?": сибирячке вырезали из живота гигантскую 21-килограммовую опухоль

Врачи, которые провели операцию пациентке с опухолью весом 21 килограмм. Фото: аккаунт oncolog03 в "Инстаграме".

- Доктор, у меня резко вырос живот... А еще набрала вес... - сибирячка не на шутку испугалась, когда весы вдруг показали 113 килограммов, а живот заметно округлился. Точно не беременность, а что тогда? Теряясь в догадках, обеспокоенная женщина пошла в больницу.

Врачи, сделав ей УЗИ, срочно отправили пациентку в Бурятскии онкодиспансер. Оказалось, что в животе у женщины притаилась... 21-килограммовая опухоль размером с большой арбуз! Женщину положили на экстренную операцию. Опухоль удаляли целых четыре часа. К счастью, операция прошла успешно. С пациенткой все в порядке.

- Опухоль яичника у пациентки нашли на диспансеризации в 2018 году, - рассказали в официальном инстаграмм-аккаунте Бурятского онкодиспансера. - Но за медицинской помощью она не обращалась: ничего не беспокоит, да и ладно.

В итоге опухоль разрослась до гигантских размеров и, как рассказали врачи, заняла всю брюшную полость. Врач-патологоанатом выяснила, что опухоль "пограничная", то есть имеет доброкачественные и злокачественные компоненты.

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