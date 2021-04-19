Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 апреля: 1400 пациентов с COVID-19 лечат в больницах региона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 19 апреля. Снижение темпов заболеваемости до 150 и меньше случаев заражения в сутки отмечается в Иркутской области уже третьи сутки. Сегодня в Оперативном штабе по коронавирусу Приангарья сообщили, что за минувшие сутки диагноз COVID-19 был лабораторно подтвержден у 150 человек.

Сейчас в ковидных госпиталях региона медики продолжают бороться за жизнь и здоровье 1400 пациентов.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 апреля: переболели COVID-19 больше 62.7 тысяч человек

В Иркутской области от COVID-19 вылечили уже 62 740 человек. За последние 24 часа отрицательные результаты тестов пришли 34 боровшимся с новой коронавирусной инфекцией.

К сожалению, не все заразившиеся коронавирусом смогли победить болезнь. За сутки скончались еще семеро. Всего с начала пандемии в регионе умерли уже 2537 гостей и жителей Приангарья: из них причиной смерти 2268 из них стал COVID-19, еще 269 с таким же диагнозом имели в анамнезе другие тяжелые заболевания, которые и стали причиной их смерти.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 19 апреля.

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