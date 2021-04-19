Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 апреля: 5336 сибиряков в регионе лечат от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 20 апреля. В Иркутской области продолжается борьба с коронавирусом. Стоит отметить, что последнюю неделю темпы заболеваемости колеблются в районе 150 случаев заражения. За минувшие 24 часа диагноз COVID-19 подтвердился у 154 человек. Таким образом, общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 64 951.

Стоит отметить, что большинство из тех, комы был поставлен диагноз COVID-19, уже здоровы. Таких в регионе 62 938. За последние сутки в их число вошли 198 человек.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 апреля: болеют больше 5 тысяч человек

Всего, по данным на 20 апреля, в Иркутской области с инфекцией борются 5336 человек. В ковидных госпиталях Приангарья лечат 1347 пациентов, 97 из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные 3989 зараженных переносят болезнь в легкой форме, им медики разрешили находиться на амбулаторном лечении.

Увы, летальные исходы продолжаются. Скончалось еще девять инфицированных, восемь из них от COVID-19. С начала пандемии регион потерял уже 2546 гостей и жителей области: из них от коронавируса погибли 2276 человек, еще 270 имели в анамнезе и иные тяжелые болезни, которые и привели к смерти.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 20 апреля

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