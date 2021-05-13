Американская внучка спустя 23 года разыскала в Сибири дедушку, который о ней не знал

Сейчас Джулия живет в США и занимается спортом. Фото: личный архив Джулии Рейб

«Привет, меня зовут Джулия. Я живу в США, в штате Висконсин. Но на самом деле мое настоящее имя Юлия Ковалева, и я родилась в 1996 году в России, в городе Улан-Удэ. После родов мама от меня отказалась. Когда мне было два года, меня удочерила пара из Америки. Всю жизнь я мечтала узнать о своих биологических маме и папе. Помогите мне найти свои русские корни».

Пост с таким текстом появился в апреле в популярных бурятских пабликах в соцсетях. Его автор - 23-летняя Джулия Рейб. Она спортсменка, увлекается боями без правил (ММА). На ее личной страничке в Сети с пляжей, водопадов. Казалось бы, ну зачем ей, живущей на райском побережье, искать кого-то в Бурятии? В США об этом уголке на карте России никто даже и не слышал. А за тем, чтобы хотя бы разок увидеть настоящую маму!

ОТКАЗ МАТЕРИ И ПЕРЕЕЗД В США

«Я действительно из Улан-Удэ» - написала в ответном сообщении корреспонденту «КП» - Иркутск» Джулия, причем без ошибок. Ведь несмотря на русские корни она совсем не говорит на великом и могучем. Общаться с ней пришлось в соцсетях через переводчик. – Родилась я 21 февраля 1996 года, мама почти сразу от меня отказалась. Почему? Точных причин не знаю. Вроде, не могла заботиться обо мне и много пила. А в два года меня удочерили и увезли в Америку. Так что свое детство в России совсем не помню.

Но все же некоторые факты из русской биографии девушка знает. После отказа матери малышку Юлю отправили в детдом. А в 1998 году 2-летняя улыбчивая девчушка приглянулась супругам Рейб из США. Они специально приехали в Бурятию, чтобы взять ребенка на воспитание. К слову, в конце 90-х в Бурятии был настоящий бум по усыновлению бурятских детей американцами. Вот и Юля уехала за океан не одна. Семейство Рейб вместе с ней взяли еще одного мальчика из того же детского дома.

Так Джулия выглядела в детстве. Фото: личный архив Джулии Рейб

- Моя американская семья - очень хорошие люди, у них большое сердце, - продолжает Джулия. – Помимо брата из Бурятии есть и сестра. Мама - учительница средней школы, папа работает на фабрике. Родители никогда не скрывали, что я приемная. Рассказывали, что появилась на свет в России, хранили и показывали детские фотографии, свидетельство о рождении. Мне всегда хотелось узнать что-то о биологической маме. Хотя бы ее фото увидеть… Знала только, что ее зовут Антонина.

мама бросила Юлю сразу после родов. Фото: личный архив Джулии Рейб

ПОМОЩЬ ДРУГА

Хранились у семьи Рейб не только детские фото приемной дочки, но и некоторые другие документы. Например, сохранились данные с точным адресом, по которому жила биологическая мать Джулии: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, дом 18а. Вот и все, что связывало девушку с далекой Родиной.

- Весной я решилась попробовать найти кого-то из родных в Бурятии, - говорит Джулия. – И попросила помощи у Юрия Адлера. Через общих знакомых я узнала его историю. В начале 2000-х его брата и сестру усыновила пара из США, а Юра остался в Улан-Удэ. И он спустя 17 лет приехал в Штаты и разыскал близких.

- Дело в том, что живущие в США усыновленные дети из России общаются между собой, - объясняет нам Юрий Адлер. – Не все, конечно, но диаспора есть. Так вот, через общих знакомых, я узнал, что девушка из Бурятии хочет найти родных. Я связался с ней и обо всем расспросил.

В два года девочку удочерила пара из США. Фото: личный архив Джулии Рейб

Здесь стоит отметить, что сам Юрий уехал из Бурятии в США в 2016-м году. Куда обратиться на Родине с просьбой о помощи, отлично знает. Получив от Джулии все возможные данные, Юрий от ее имени опубликовал тот самый пост в популярном бурятском паблике в соцсетях. Главное, он указал адрес, где жила мама Джулии.

- В тот же день мне посыпались сообщения, - продолжает Юрий Адлер. – Откликнулся мужчина, который снимал квартиру по этому адресу, соседи. Рассказали, что квартире, где жила мама Джулии, сейчас прописан одинокий пожилой мужчина.

Им оказался 80-летний пенсионер Валерий, родной дедушка Джулии. Вот так, когда на пороге появились незнакомые люди, он и узнал, что у него есть внучка!

- Он сначала не понял, о чем идет речь, - говорит Джулия. – Когда они назвали ему точную дату рождения его дочери, моей мамы, он, как мне рассказывали, изменился в лице.

Так Джулия выглядит сейчас. Фото: личный архив Джулии Рейб

«ТЫ КОПИЯ СВОЕЙ МАМЫ»

Джулия попросила волонтеров связать ее с дедушкой по видеосвязи. Встреча состоялась буквально на следующий день. В первые же секунды видеоразговора, как только пенсионер увидел девушку, все встало на свои места.

- Он сразу воскликнул, что я точная копия его дочери, - говорит Джулия. – Сомнений в том, что я его внучка не осталось. Мы и правда похожи, как две капли воды. Только я хотела спросить, где же моя мама, дедушка ответил: «Она умерла…» Я опоздала всего на полгода, ее не стало в сентябре 2020 года…

Юля с родными мамой и папой. Сейчас стало понятно, что девушка действительно очень похожа на мать. Фото: предоставлено Юрием Адлером.

О том, что у него есть внучка Валерий не подозревал. Дочь, маму Юли, он на самом деле «потерял» много лет назад… С молодости она постоянно где-то пропадала, связывалась с сомнительными компаниями. Алкоголь, наркотики… Жизнь покатилась под откос. Да, о беременности дочери отец что-то слышал. А том, что у него есть внучка, не знал! Может, считал ребенка умершим, но об этом не спросишь, сам Валерий рассказать свою историю отказался.

- Он одинокий старик, у которого больше нет семьи, - объясняет Джулия. – Есть еще одна внучка, дочь старшей сестры моей мамы. Получается, она моя племянница, но и с ней общается нечасто. Мне от этого очень грустно. И ему тоже. Показалось, он хочет встретиться со мной, но не может. О моих родителях он рассказал только то, что они много пили, употребляли наркотики и попадали в передряги. Отец, кажется, тоже умер. И это все, что я сумела узнать.

Джулия занимается ММА. Фото: личный архив Джулии Рейб

В УЛАН-УДЭ ХОТЬ ПЕШКОМ

Неизвестно, где бы сейчас была Джулия, оставшись в детдоме Юлей Ковалевой. Но сейчас в ее жизни все хорошо. Она работает с трудными детьми из неблагополучных семей. Девушка ведет здоровый образ жизни, вот уже два года серьезно занимается боями без правил (ММА). Кроме этого, у нее много хобби.

- Я обожаю ходить в походы, люблю ловить рыбу, охотиться, а еще рисовать, - говорит Джулия. – Обожаю семью, люблю проводить время с близкими, друзьями. Родители знают, что я разыскала дедушку, и счастливы за меня.

А на вопрос, хотела бы приехать в Улан-Удэ в гости к деду Юлия отвечает:

- Если бы была возможность, поехала прямо сейчас. Я бы даже пешком пошла! - отвечает Джулия. - Очень хочу увидеть дедушку и племянницу, но на поездку нужны деньги. Буду думать, как быстрее добраться до России и до родной Бурятии.

Джулия мечтает приехать в Бурятию и увидеть дедушку. Фото: личный архив Джулии Рейб

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