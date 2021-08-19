Самолет рейсом Иркутск-Екатеринбург экстренно приземлился в Абакане из-за плохого самочувствия ребенка Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Экстренную посадку пришлось совершать 18 августа самолету, который летел рейсом Иркутск-Екатеринбург. В 12.44 лайнеру пришлось приземляться в аэропорту Абакана. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани столицы Хакасии, садиться пилотам пришлось из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.

- Во время полета себя плохо почувствовал ребенок, - рассказали в аэропорту Абакана. - Его с мамой высадили у нас. В 13.30 лайнер вылетел далее по маршруту.

По неподтвержденной информации, у 5-летнего ребенка случился приступ аппендицита. После приземления его сразу передали врачам скорой помощи, которых вызвали пилоты. Сейчас о его состоянии ничего не сообщается.

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