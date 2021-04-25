Коронавирус в Иркутске, последние новости на 25 апреля: в ковидных госпиталях региона лечат 1276 пациентов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 25 апреля. Борьба с коронавирусом в Иркутской области продолжается. Хотя темпы распространения COVID-19 уже снизились до 139-133 за эти выходные. Расслабляться не стоит, по-прежнему нужно стараться избегать мест массового скопления людей и помнить о том, что в регионе действует масочный режим. За минувшие сутки положительными оказались результаты тестов 132 человек. Таким образом, число случаев заражения в Приангарье за время пандемии возросло до 65 666.

Большинство из этого числа, конечно, уже выздоровели. Переболел на сегодняшний день уже 63 771 человек (за минувшие 24 часа +133).

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 25 апреля: в больницах 1276 человек

Госпитализированными 25 апреля остаются 1276 человек. Медики продолжают бороться за их жизнь и здоровье. Увы, не всем зараженным удается победить болезнь. Так, сегодня стало известно о смерти еще 6 человек от COVID-19 и еще двух с таким же диагнозом от иных болезней.

Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 2313 человек, еще 272 инфицированных сгубили иные тяжелые болезни.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 25 апреля.

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