Синоптики рассказали, когда в Иркутск придет тепло Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Когда в Иркутск придет тепло – вопрос, которым все чаще задаются горожане. Май наступит уже через пять дней, а сибиряки все еще кутаются в теплые вещи. Каждое утро на этой неделе Яндекс сообщал, что температурные показатели ниже климатической нормы. Так, когда же ждать тепло в Иркутске? Смотрим прогноз от Гидрометцентра России.

Начало недели с точки зрения прогноза погоды точно не порадует иркутян. В понедельник, 26 апреля, в областном центре пойдет дождь, а воздух прогреется всего лишь до +8 градусов. Атмосферное давление при этом будет в норме, а скорость потока ветров ощутимой – 6 м/с. Во вторник, по данным синоптиков, уже без осадков. Но также +8. Немного снизится ветер – до 4 м/с.

Тепло в Иркутск придет в среду. В этот день, 28 апреля, в столице Приангарья из-за облаков выглянет солнце, воздух прогреется до +11, а ветер ожидается всего 3 м/с.

В четверг до +10, потоки воздуха будут двигаться со скоростью 2 м/с, но в город снова придут дожди. Сильными они в этот день не будут. А вот более существенные осадки начнутся в ночь с четверга на пятницу – метеорологи ждут мокрый снег.

Днем в пятницу он станет просто дождем и будет идти в течение всего дня. Столбики уличных термометров покажут до +12. Стоит отметить сразу, что осадки затянутся – в ночь с 30 апреля на 1 мая и в саму субботу будет идти дождь. В воскресенье, 2 мая, по данным портала Гисметео, в Иркутске также будет идти дождь, но погода ожидается солнечной.

Исследуя прогноз Гидрометцентра России, особо внимательными и аккуратными автомобилистам стоит быть утром в понедельник, среду и в четверг. Именно в эти ночи столбики уличных термометров будут опускаться до 0 …-2 градусов. Это значит, что в утренние часы на дорогах будет гололедица.

Таков прогноз погоды в Иркутске с 26 апреля по 2 мая, а вот жителей региона МЧС предупреждают об усилении ветра. Ветрено в Приангарье будет 26 числа.

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