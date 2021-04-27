Благотворительному фонду имени Юрия Тена - 25 лет

Фото: БФ Имени Юрия Тена

Свой первый глубокий вдох аукцион «Дыхание жизни» сделал 16 лет назад. Тогда в Иркутске подобных проектов не было. Фонд Тена, журнал «В хорошем вкусе» и Союз художников России выступили первопроходцами, которые объединили творчество и бизнес ради общей цели - помощи нуждающимися.

На средства от продажи картин, подаренных творческой интеллигенцией Иркутска, в первый год проекта была приобретена 21 инвалидная коляска для детей с ДЦП. С тех пор какие бы трудные экономические времена ни наступали, даже в период пандемии, круг единомышленников и неравнодушных иркутян только рос. Дыхание жизни продолжается.

Фото: БФ Имени Юрия Тена

За годы существования проекта более 100 детей получили помощь от Фонда. В десятках больниц было модернизировано оборудование, благодаря чему удалось радикально изменить мир детского здравоохранения в Сибири. Оно стало безопаснее и эффективнее, особенно в деле спасения тяжелобольных, ослабленных и недоношенных детей.

- Мы словно камень в воду бросаем, и начинают идти круги: откликается много людей, друзей, партнеров, они помогают, участвуют в аукционах. Кто-то дает десять рублей, кто-то миллион, принципиальной разницы нет. Благодаря всем этим людям мы делаем добрые дела: спасаем детям жизнь, меняем мир в лучшую сторону. Низкий поклон им за это, - отметила исполнительный директор Благотворительного фонда имени Юрия Тена Вера Гашова.

Одним из первых лечебных учреждений, которому была оказана помощь, стала Иркутская областная клиническая больница. Для отделения кардиохирургии в далеком 2007 году были приобретены 9 кардиостимуляторов. Они до сих пор ежегодно спасают жизнь 40 ребятишкам с пороком сердца.

В последующие годы были закуплены препараты восстановительной терапии и переносной аппарат хроматограф для экспресс-анализа крови в отделение гематологии Областной детской клинической больницы. Аппарат искусственной вентиляции легких для городской детской Ивано-Матренинской больницы. С его помощью младенческую смертность в отделении новорожденных удалось сократить в три раза - она стала одной из самых низких по России!

Фото: БФ Имени Юрия Тена

В течение последующих 10 лет жизненно важным оборудованием были укомплектованы перинатальный центр, туберкулезная и инфекционная больницы, центр хирургии новорожденных Ивано-Матренинской больницы , фонд принимал участие в строительстве кризисного центра для женщин в Пивоварихе, центра восстановительного лечения для детей с ограниченными возможностями при Областной детской клинической больнице и многое другое.

- С тех пор как в середине 1990-х мой отец Юрий Тен помог приобрести Ивано-Матренинской больнице первый аппарат УЗИ, мы прониклись идеей создать в Иркутске лучший в России центр помощи детям и вместе с меценатами последовательно стремимся к этому. За 16 лет существования аукциона «Дыхание жизни» покупка оборудования для детских больниц стала для Фонда своего рода почетной обязанностью. Мы всегда знаем, что оборудование не просто работает, оно спасает жизни. Поэтому делаем наше дело с открытым сердцем и не намерены останавливаться, - подчеркнула председатель Благотворительного фонда имени Юрия Тена Елена Тен.

В первый год проекта была приобретена 21 инвалидная коляска для детей с ДЦП - с этого началось «Дыхание жизни».

16 лет аукцион дарит детям шанс на жизнь и здоровье.

Около 80 000 000 рублей было собрано на благотворительность с помощью аукциона «Дыхание жизни».

Фото предоставлены Благотворительным Фондом имени Юрия Тена