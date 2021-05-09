"Нам отпуск не надо, работу давай": многие иркутяне захватят на дачу или море служебный ноутбук. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутяне, которые ищут работу – отличная «площадка» для соцопросов. Во-первых, это открытая аудитория. Они ищут себе новое место под солнцем и вполне могут ответить на вопросы. Ну и, самое главное, это мобильная и относительно платежеспособная аудитория, ведь она претендует на неплохие должности и высокооплачиваемую работу. Вот что рассказали они Службе исследований Head Hanter по поводу планов на отпуск.

На дачу или на диван?

- Наиболее популярными планами на отпуск у соискателей из Иркутской области стали путешествия по России (43% выбрали этот вариант) и дача, на которой планируют провести время отпуска еще 30% опрошенных, уточняют аналитики.

Ну что ж. Люди живут в той реальности, которая есть. В топ-пять самых популярных вариантов проведения не самого длинного отпуска вошли дела по дому и решение бытовых проблем –этот вариант выбирают 28%. Еще 22% предпочтут валяться на диване с ноутбуком, смартфоном или книжкой. Чуть меньше при этом планируют выбираться на пикники за город.

На поездках сейчас готовы экономить. Чуть больше трети готовы выложить больше 50 тысяч рублей, треть – ограничиваются 40 тысячами и еще 13% - останутся в этом промежутке. Естественно, что при таком раскладе запрет на полеты в Турцию и Танзанию почти не задел обычных горожан.

Но есть и рисковые люди, которые надеются прорваться за границу, несмотря ни на что. Среди иркутян таковых только 14%. В основном практически авантюрные и весьма дорогостоящие в наше время планы вынашивают рекламисты и пиарщики – 43% и примкнувшие к ним айтишники – еще треть.

Нам отпуск не надо, работу давай

Жизнь меняется, конкуренция растет. И вот уже лишь около половины опрошенных говорит о том, что законные выходные им дали от проблем. Еще 45% ссылались на то, что не на кого было оставить работу на это время, 15% конкретизировали – пришлось ждать коллег. Больше всего «ожидающих» среди сотрудников банков – 60%. Еще один оригинальный вариант выглядит так – чтобы уйти на пару недель с работы, нужен весомый повод. Такой приходилось чаще искать педагогам. А нефтяникам и золотодобытчикам пришлось отказаться от отпусков из-за пандемии. Их трудно было заменить на службе. В этом году решение обойтись без отдыха вообще принял каждый десятый, причем большая часть тех, кто готов пожертвовать всем ради работы, трудится в продажах.

Есть «великолепная» альтернатива. Сочетание отпуска с работой на удаленке в режиме «лайт». Историю эту новой не назовешь, но в последние пару лет такие идеи нарастают.

- Что касается выполнения своих рабочих задач во время отпуска, то 70% опрошенных признались, что делают это: 22% иногда занимаются в отпуске рабочими вопросами, 20% - делают это редко, 18% - всегда и 10% - часто, уточняют аналитики.

Мораль – поехал в отпуск, возьми с собой рабочий ноутбук. Это уже стало традицией для тех, кто работает в банковской сфере и начинающих специалистов, половина из них всегда на связи и онлайн. Как правило, круглосуточно «в деле» маркетологи и рекламщики, а также топ-менеджеры. Других вариантов у представителей этих сфер просто нет.