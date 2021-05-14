Бессмысленная отвага: трое туристов отправились в открытый Байкал на катамаране ради фотосессии

Слабоумие и отвага: трое туристов отправились в открытый Байкал на катамаране ради фотосессии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Чего не сделаешь ради красивых фото. Наверное, именно так подумали накануне вечером трое друзей и забравшись на катамаран отправились бороздить Байкал. Однако о том, что по пути на остров Огой их плавательное средство может зажать огромными льдинами, туристы не догадывались.

- Вызов поступил 13 мая в 21.40. Двое иркутян и москвичка попросили помощи спасателей, - рассказали в своих соцсетях сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда, - На обратном пути пришлось искать дорогу между движущимися ледовыми полями. В конце концов катамаран был заблокирован.

На поиски людей, оказавшихся в ловушке, отправились трое спасателей на катере "Хивус-10". Они поддерживали связь с туристами по телефону, запустили ракету и так смогли быстро обнаружить застрявший катамаран.

- По всей акватории Малого моря сейчас активно перемещается лёд, путешествие на любом виде плавсредств опасно и может закончиться плачевно, - предупреждает Валерий Николаев, начальник Сахюртинского поисково-спасательного подразделения БПСО.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС катамаран и трех любителей острых ощущений спасатели доставили на берег в целости и сохранности. Их эвакуировали в поселок Курма. Они отделались лишь легким испугом.

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