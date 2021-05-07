Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 мая: в ковидных госпиталях региона лечат 1153 пациентов

В больницах региона все еще больше тысячи госпитализированных с COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 7 мая. Борьба с коронавирусом в регионе продолжается. Темпы заболеваемости в начале мая снизились до 120-130 случаев заражения за сутки. Так, за минувшие 24 часа в регионе выявили еще 124 зараженных. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 7 мая увеличилось до 67 211.

Это данные с начала распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Конечно, большинство из подцепивших заразу с болезнью уже справились. За сутки отрицательные результаты тестов на COVID-19 получили 122 боровшихся с заболеванием. Общее число переболевших в Приангарье 7 мая - 65 202.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 мая: продолжаются летальные исходы

К несчастью, смертельные исходы течения коронавируса в Иркутской области продолжаются. Сегодня, 7 мая, сообщили о том, что от COVID-19 скончались еще 8 зараженных. Всего с начала пандемии Приангарье потеряло уже 2678 человек: в 2404 случаях причиной смерти стал именно коронавирус, еще 274 умерших, кроме диагноза COVID-19 имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и стали причиной их кончины.

Сейчас в ковидных госпиталях региона медики борются за здоровье и жизнь 1153 пациентов.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутской области.

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