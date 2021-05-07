«Если я тебе не пара и характер не такой»: 842 развода пришлось на тысячу свадеб в Приангарье в первом квартале 2021 года

842 распавшихся семьи пришлось на 1000 браков в Иркутской области за три месяца этого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области на 1000 браков пришлось 842 развода – таковы данные первого квартала 2021 года. И все же, сибиряки стали ответственней относиться к созданию семьи и беречь свою ячейку общества. Такой вывод сделали сотрудники Иркутскстата, сравнив цифры с данными аналогичного периода в прошлом году.

- За январь-март 2021 года в Приангарье было зарегистрировано 3184 брака, это на 152 больше, чем в 2020-ом, - уверяет Иркутскстат. – И хотя разводов в регионе не мало – 2680 за три месяца – это на 114 меньше, чем за тот же период в прошлом году. По сравнению с 1 кварталом 2020 года число браков возросло на 5%, а разводов сократилось на 4%.

Новорожденных меньше

При такой статистике, дети в семьях жителей Иркутской области стали появляться реже: с начала года на свет появилось 6440 малышей, это на 157 новорожденных меньше, чем годом ранее. Возможно, пары боятся пандемии коронавируса, если помните, в начале прошлого года, в Приангарье заражений еще не было, а в марте по стране начались тотальные локдауны. Каковы бы ни были причины, аналитики говорят новых жителей родилось на 2.4% меньше.

А вот смертность, увы, растет. Число умерших на 18, 2% больше, чем в первом квартале прошлого года. И пандемия тут также вносит «коррективы». За три месяца в регионе умерли 9259 человек, это на 1423 больше, чем за тот же период в прошлом году. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в регионе зарегистрировали в конце марта 2020 года. С тех пор в регионе коронавирус унес жизни уже больше 2400 человек.

Население уменьшилось на 3.5 тысячи человек

Таковы показатели за три месяца этого года. Причины – естественная (смерти), а также миграционная – люди как прибывают в наш регион, так и уезжают из него. В другие области переехали 4672 человек, приехали – 2958. Из-за границы прибыло 2130 человек, уехали за рубеж – 1063 жителя.

- По сравнению с январем-мартом 2020 годом число прибывших увеличилось на 9,6%, а выбывших сократилось на 6%, миграционная убыль снизилась в 3,8 раза и составила 647 человек, - отмечают в Иркутскстате. - Более половины миграционных потоков составляют перемещения внутри области, не влияющие на изменения численности населения.

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