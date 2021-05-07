Такие нерабочие рабочие дни: большинство иркутян подрабатывают на майских Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кому 10 дней отдыха, а кому и время для заработка. Причем чаще дополнительного. Не сидят без дела на майских каникулах большинство жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Отдыхать в нерабочие дни мая – это 4-7 числа - взялись только 24% из десяти тысяч опрошенных.

- Более 35% жителей СФО и ДВФО используют «нерабочие» дни для дополнительных подработок, - сообщает пресс-служба сайта Авито.

Это при том, что 57% респондентов продолжают работать в прежнем режиме, так как трудятся на предприятиях непрекращающегося цикла, работают «на себя», или на частников.

- Кроме этих 57% работающих, еще 13% человек работают по сокращенному графику, - утверждают проводящие соцопрос.

Такие же показатели в основном в целом по России. Работают как раньше 4-7 мая 52%, сокращенный день у 14%. Не работают порядка 28%, причем женщин в их числе больше практически на 10%, чем мужчин.

Кто-то получит прибавку к зарплате

Но, не все. Большая часть опрошенных работают 4-7 мая за те же деньги, что и всегда – таких в Сибири и на Дальнем Востоке – 73%. Есть и счастливчики, так 7% за работу в нерабочие дни заработную плату увеличат на 500 рублей, еще 4% - на тысячу, еще такому же числу респондентов обещали «накинуть» и вовсе до 3000 рублей. Еще двум процентам служивых выплаты в нерабочие дни увеличат свыше трех тысяч «целковых».

Кстати, обещают дополнительную «премию» чаще мужчинам. Так, среди сильной половины человечества 5% получат за работу хотя бы 1000 рублей, в числе женщин таких лишь 3 %.

Подрабатывать все майские будут 15%

59% опрошенных запланировали отдых во время всех майских праздниках, либо они продолжают работать на своем привычном месте, а вот 15% сибиряков и жителей Дальнего Востока готовы работать за себя и за того парня – берут подработки все 10 выходных, еще 21% взяли себе «халтурку» в какие-то из дней.

По России картина примерно аналогичная – 60% не будут подрабатывать, 33% возложат себе на плечи дополнительную нагрузку.

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