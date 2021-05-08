Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 мая: COVID-19 в регионе переболели больше 65 300 человек

Коронавирусом в Иркутской области переболели больше 65 300 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 8 мая. Расслабляться рано, новая коронавиурсная инфекция в Иркутской области хоть и сдает свои позиции (с начала мая за сутки не выявляли больше 132 двух случаев заражения), но полностью не отступает. Так, сегодня в числе заболевших COVID-19 прибавилось 120 человек. Они накануне получили положительные результаты тесто на коронавирус. Таким образом, число случаев заражения COVID-19 в Приангарье увеличилось до 67 331.

Конечно, это данные за весь период распространения инфекции в нашем регионе и большинство уже переболели. Таких на 8 мая в Иркутской области 65 321. За сутки к ним присоединились еще 119 вылечившихся сибиряков.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 мая: больше 1100 человек в ковидных госпиталях

8 мая в палатах медицинских учреждений Приангарья медики лечат 1128 пациентов с COVID-19. Несколько десятков среди них в тяжелом состоянии. Еще около четырех тысяч жителей региона переносят COVID-19 в легкой форме, медики разрешили им находиться на амбулаторном лечении.

К несчастью, продолжаются в регионе и летальные исходы. Сегодня стало известно о смерти еще 7 человек от коронавируса. С начала пандемии Иркутская область потеряла уже 2685 заразившихся COVID-19: причиной смерти 2411 из них стала именно новая коронавирусная инфекция, еще 274 в этом числе имели в анамнезе также и иные тяжелые заболевания, которые и привели к кончине.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 8 мая.

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