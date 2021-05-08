Синоптики рассказали, когда потеплеет в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ничто так не интересует сибиряков в мае 2021 года, как прогноз погоды. Майские праздники - такие продолжительные, увы, не радуют теплыми деньками, временами пробрасывает то дождь, то снег. Так, когда же потеплеет в Иркутске? Прогнозом погоды в столице Приангарья на ближайшие дни поделились синоптики.

По данным сотрудников Гидрометцентра России уже завтра, 9 мая, в областном центре потеплеет. Воздух в городе днем прогреется до +17 градусов. Но опять-таки омрачить день может дождь, осадки начнутся ближе к вечеру и продлятся всю ночь 10 мая.

Идти вода с небес планирует и весь понедельник. Метеорологи отмечают, что в последний выходной день выпадет 8.6 миллиметров осадков. Днем будет всего +10. Продолжатся осадки и в ночь на 11 число и в сам вторник. Но 11 мая их будет уже не так много, столбики уличных термометров покажут +13. Все четыре небо будет затянуто облаками, а скорость ветра в столице Приангарья не будет превышать 4 м/с.

В среду, 12 мая, синоптики также предупреждают об осадках. Но не существенных. Воздух прогреется до +15. В четверг днем в Иркутске +12, без осадков. В пятницу, 14 числа, в областном центре впервые на неделе выглянет солнце, но опять-таки немного капель с небес на землю все же упадет. Столбики уличных термометров покажут в последний будний день +12.

Кстати, прогноз портала «Гисметео» немного отличается, но не существенно. Так, по его данным в среду и четверг дождя не ожидается, будут солнечные дни. Но с пятницы до конца недели в Иркутске станут лить дожди. Самым теплым днем на выходных обещает быть воскресенье, ожидается +14, в субботу на три градуса холоднее.

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