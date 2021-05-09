Парад Победы в Иркутске 9 мая 2021: прямая онлайн-трансляция. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С праздником вас! Российский народ отмечает 76-ую годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. И Парад Победы в Иркутске 9 мая 2021 состоится. Тысячи жителей города традиционно стекались в центр, на главную городскую площадь, чтобы отметить этот день вместе со всем городом. Сейчас, с коронавирусными ограничениями, этот поток стал немного уже. А концертные площадки после основного торжества разместятся сразу в нескольких местах - специально, чтобы направить группы людей в разные стороны, не создавать огромного скопления людей. В этих условиях будет больше число тех, кто решит посмотреть шествие удаленно. Парад Победы в Иркутске 9 мая 2021 можно посмотреть и на расстоянии. Так, самые яркие моменты вы увидите на нашем сайте.

Напомним вам программу празднования Дня Победы в Иркутске 9 мая 2021 года . Праздник начнется в 10.00 с возложения цветов у мемориала «Вечный огонь».

После, с 11.00 до 12.00 на площади графа Сперанского состоится торжественный смотр войск. А уж после, с часу дня, горожан ждет пять концертных площадок: перед зданием правительства Иркутской области, в сквере имени Кирова, у памятника Александру III на бульваре Гагарина, на острове Юность, в сквере на улице Чудотворской, а также на площадке у Иркутского драмтеатра.

Обычно в этот день к главной площади города шел и огромный поток Бессмертного полка. Но в этот раз от шествия решено отказаться и провести его онлайн. Тысячи жителей города отправили фото дедов и прадедов-фронтовиков для участия в этом проекте.

Парад Победы в Иркутске 9 мая 2021 соберет много зрителей и, как мы видим, в разных частях центра города. Поэтому и перекрывать будут несколько улиц. Сами же торжества завершатся праздничным салютом, а общественный транспорт пустят по традиции до полуночи. Для вас - лучшие моменты праздника в режиме онлайн. Трансляция начинается с 9.30 утра.

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