Раскрыть преступление, плести из бисера и собрать автомат: чему научит Ночь музеев в Иркутске 2021

Ночь музеев в Иркутске 2021 пройдет офлайн Фото: Анна ПОПОВА

Ночь музеев в Иркутске 2021 пройдет через неделю, 15 мая. Тема ее звучит так «Больше чем музей», пройдет «ночь» в рамках Года науки и технологии. Расскажем, что приготовили иркутские музейщики для горожан.

Ночь музеев в Иркутске 2021: Художественный музей - квесты, квизы, мастер-класс

«Ночь музеев» в Художке начнется в 17.00. В течение всего вечера музейщики собираются устраивать иркутянам проверку знаний – в планах много всего любопытного и загадочного. Предлагается горожанам поломать голову над квестами «Музейный Эрудит» и «От Ермака до Бурлюка», поиграть всей семьей в «10 отличий» и «Тени исчезают в палитре». Кроме того, с пяти вечера до десяти часов будут показывать различные фильмы, с 17.00 до 18.30 - мастер-класс для взрослых и детей «Космическая картина», в это же время лекция об импрессионистах.

С 18.00 до 19.30 – на выбор квиз «Наука/Искусство» либо мастер-класс «Чудеса научной реставрации». В 18.30 ребята могут попасть на занятие «Роботоконструкции» (оно продлится до восьми вечера). Название говорит само за себя, если кто сомневается. Да, это про роботов. В 19.30 по программе арт-тренинг, в 20.00 - экскурсия «Наука в искусстве. Декоративно-прикладное искусство и скульптура». Завершит Художественный музей свою «Ночь» уроком по интуитивному рисованию.

Ночь музеев в Иркутске 2021: Художественный музей им. В.П. Сукачева

Ночь музеев в Иркутске 2021: Галерея сибирского искусства - видеоарты, музыкальные сеты, инсталляции

Галерея сибирского искусства займет всех желающих музыкой, видеоартами и инсталляциями от молодых художников. Организаторы «Ночи музеев» обещают, что все желающие смогут еще и посмотреть в телескоп, услышать рассказ о вечернем небе и принять участие в квесте «Загадочный гость».

- Также в 18.30 у нас намечена лекция «Блокчейн-технология для искусства», в 19.00 иркутские поэты начнут читать стихи, в 20.00 в планах рассказ о картине Виталия Смагина «Космонавт Борис Волынов», а в 21.30 среди самых упорных (тех, кто останется до этого времени) проведем розыгрыш, - рассказали в галерее.

Ночь музеев в Иркутске 2021: Галерея Сибирского искусства

Ночь музеев в Иркутске 2021: Краеведческий музей – детективная история

В отделе истории Краеведческого музея иркутян будут встречать персонажи из разных эпох. Они "перенеслись" туда из-за преступления, которое произошло в мавританском замке.

- Гостям предстоит разобраться в том, что случилось, выяснить, кто преступник и как исправить эту ситуацию, - рассказывают организаторы. - Для того чтобы добраться до правды, посетителям нужно познакомиться со всеми и выполнить различные задания. Их можно выполнять в любом порядке.

Кстати, Ночь музеев пройдет также и в других филиалах Краеведческого музея. Например, в отделе природы с 16.00 до 22.00 расскажут о происхождении Байкала, соберут пазл на магнитной доске из минералов, научат искать золото. В Музейной студии будут видеопрезентации, авторские экскурсии, мастер-классы от художников, квесты по выставкам.

В отделе "Окно в Азию" (с 17.00 до 22.00) - квест, лотерея, костюмированная фотозона, мастер-класс по изготовлению масок, интерактивная программа от организаторов выставки "Доспехи и оружие". На ледоколе "Ангара" 15 мая пройдут обзорные экскурсии, викторина, выставка макетов стрелкового оружия. Время акции здесь с 17.00 до 20.00.

Ночь музеев в Иркутске 2021: Краеведческий музей, отдел истории

Ночь музеев в Иркутске 2021: Усадьба В.П. Сукачева - интерьерная фотозона, мастер-классы

Сотрудники Усадьбы Сукачева надеются, что будет много желающих послушать такие экскурсии, как «Музыкальная механика», «Эволюция письменных принадлежностей, от пера до печатной машинки», «Фарфоровое наследие», «Механизм времени», посмотреть фильмы музейной киностудии, а также научиться чему-то новому, послушать музыкальную программу «Мелодии XIX века» и лекцию на фоне ювелирных изделий. Кроме того, в течение всего вечера запланирована работа кинозала и серия мастер-классов.

- Проведем такие занятия: «Роспись в традициях Хайты. Кофе», «Четыре драгоценности кабинета ученного» - это натюрморт в технике СЕ-И, «Методы облагораживания ювелирных камней», - говорят организаторы. – Также гости музея смогут попасть на авторские экскурсии от энтомолога Александра Суслова по выставке «Бабочки красавицы и жуки гиганты», а еще сфотографироваться в нашей интерьерной фотозоне.

Ночь музеев в Иркутске 2021: Усадьбы В.П. Сукачева

Ночь музеев в Иркутске 2021: Музей декабристов - иркутян ждет «Свадебный переполох»

«Домашнего театра Волконских» в эту «Ночь музеев» представит зрителю веселый водевиль «Девушка себе на уме», а «Театр Пилигримов» - фрагмент из арт-рок-мюзикла «NoRA». Также будет большая концертно-игровая программа на летней сцене и увлекательная интерактивная экскурсия по княжескому дому «От Гименея до Мендельсона».

- Весь вечер в усадьбе будут работать кафе и фотостудия с историческими костюмами, посетителям будет доступно катание на лошадях, - приглашают музейщики.

Ночь музеев в Иркутске 2021: Музей декабристов

Ночь музеев в Иркутске 2021: Музей истории города Иркутска - сборка-разборка автомата, экскурсии, аквагрим, роспись футболок

С 17.00 до 19.00 сибиряки смогут пострелять из пневматического оружия, попробовать разобрать и собрать его, послушать лекцию по истории формы и оружия советской армии, сфотографироваться в военной форме, попробовать свои силы в изготовлении стендовых моделей. Также с пяти вечера до 21.00 в музее будет проходить мастер-класс по росписи футболок акрилом. В течение всего вечера гостям можно будет попросить нанести на лицо аквагрим.

В семь часов начнется вечер патефонной музыки «Старая пластинка». В 20.00 грянет бал, да не простой, а с мастер-классом от студии старинного танца «Antiquo More», в 21.30 можно попасть на экскурсию по музею с фонариками, а в 23.30 послушать на сон грядущий музыку от студии этнической перкуссии «ЭТНОБИТ».

Ночь музеев в Иркутске 2021: Музей истории города Иркутска, отдел истории

Ночь музеев в Иркутске 2021: Музей В.Г. Распутина - стихи, концерт, инсценировки и экскурсия по городу

В Музее известного писателя Валентина Распутина «Ночь музеев» по большей части будет, так или иначе, касаться литературы. Кстати, начать культурную акцию организаторы решили в обед. Первое событие - презентация сборника стихов Игоря Дронова «ИзБранное» - начнется уже в 14.00. В 16.30 гостей музея ждет выступление группы «Ледокол».

- В 17.30 ждем на мероприятие «Новое в знакомом: читаем рассказы Валентина Распутина вместе», - зазывают музейщики. – Будем читать рассказы, посмотрим инсценировки, выпьем чаю.

В семь часов вечера желающие могут пойти на пешеходную экскурсию по Иркутску Валентин Распутина. Участники пройдут улицами, где когда-то ходил автор «Прощания с Матерой», «Уроков французского», узнают в каких зданиях жил, учился прозаик. А в 21.00 (строго по предварительной записи – тел. (3952) 98-25-98) начнется литературная игра «Нежданно-негаданно».

Ночь музеев в Иркутске 2021: Музей В.Г. Распутина

Ночь музеев в Иркутске 2021: Дом ремесел – керамика, бисер, деревянные игрушки

В Доме ремесел Ночь музеев в Иркутске 2021 пройдет, как и полагается в работе. В этот день в данном отделе Музея истории города Иркутска с самого утра начнут обучение взрослых и юных иркутян. В 11.00 начнется мастер-класс для семейного посещения с детьми по выжиганию из дерева и изготовлению деревянных детских игрушек.

В 14.00 будут учить лепить из глины, делать игрушки и плести из бисера. А еще в это же время запланирован мастер-класс по ткачеству на кроснах и бердо. С трех часов дня стартуют занятия по рисунку, композиции, натюрморту, пластилиновой живописи. С 18.00 иркутян будут учить росписи по керамике.

Кстати, в Музее городского быта, что находится недалеко от Дома ремесел – на Декабрьских Событий, 77 – в 20.00 начнут делать «Винтажный альбом в стиле скрапбукинг», а в десять часов (22.00) можно попасть на экскурсию по музею с фонариками.

Ночь музеев в Иркутске 2021: Дом ремесел

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08