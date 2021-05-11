ЮНИЛАБ: как лаборатория оказалась на переднем крае борьбы с коронавирусом

Светлана Тяренкова, директор медицинской лаборатории «Юнилаб-Иркутск», кандидат медицинских наук Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале 2020 года по миру начала распространяться коронавирусная инфекция. Борьба с ней сплотила всех. О том, как в это общее дело включились коммерческие медицинские организации, мы поговорили с директором медицинской лаборатории «Юнилаб-Иркутск» кандидатом медицинских наук Светланой Тяренковой.

- Светлана Викторовна, расскажите, как все начиналось, с какими трудностями пришлось столкнуться?

- Сейчас это даже вспомнить страшно. Мы были растеряны, как и все обычные люди. Конечно же волновались за безопасность сотрудников и вообще за судьбу компании, ведь в этой ситуации пострадали практически все виды бизнеса. С другой стороны, мы понимали, что это общая беда, и бороться с инфекцией нужно, что называется, всем миром. Поэтому мы достаточно быстро собрались, перестроились сами и перестроили работу лаборатории в соответствии с новыми требованиями.

Это было непросто, так как лаборатория продолжала работать. Таким образом, уже в апреле 2020 года лаборатория ЮНИЛАБ начала делать ПЦР-исследования на Covid-19. При этом еще нужно было правильно организовать взаимодействие с Минздравом и Роспотребнадзором. Мы благодарны коллегам, что у нас ни разу не возникло никакого недопонимания. Все получилось!

Мы работаем и в настоящее время выполняем большой объем исследований по COVID-19. Это не только обнаружение самого вируса, но и антител к нему, причем всех видов.

- Какой период прошлого года стал для вас самым тяжелым?

- Это, наверное, июнь-июль. Работы было очень много, и к этой физической нагрузке присоединялась психологическая: все понимали, что заражение реально, а исход заболевания может быть печальным. Но чем больше накапливалось знаний и приходило опыта, тем люди становились увереннее. Сейчас такого психологического напряжения, как год назад, уже нет.

- Как сейчас строится работа с пациентами? Продолжают ли действовать определенные ограничения?

- Мы разделили потоки клиентов с самого начала пандемии. Люди, которые идут сдавать мазок на Covid-19, не пересекаются с теми, кому нужны другие анализы. В помещениях постоянно работают рециркуляторы воздуха, поверхности обрабатываются дезинфицирующими средствами. Продолжается масочный режим. Весь персонал, задействованный в исследованиях на Covid-19, обязательно переодевается в защитные комбинезоны.

Стоит отметить, что в разгар пандемии все случаи заражения членов коллектива коронавирусной инфекцией были бытовыми, то есть происходили в семье, а не на работе. Это связано как раз с мерами безопасности, которые предпринимались и продолжают предприниматься.

- Где в Иркутской области действуют медицинские кабинеты лаборатории ЮНИЛАБ?

- В Иркутске насчитывается 13 медицинских кабинетов. Также отделения работают в Ангарске, Шелехове, Саянске, Черемхове, Братске, Усть-Илимске. Открывается объект в Усть-Куте, строится в Усолье-Сибирском. Кроме того, ЮНИЛАБ есть в Чите и Улан-Удэ. Сроки выполнения исследований лаборатория старается держать минимальными, даже для отдаленных территорий (Братск, Усть-Илимск). Большинство исследований выполняются в течение одного-двух дней, бактериологические исследования - за три-четыре рабочих дня.

Мы стремимся сделать нашу помощь более доступной для людей. Работаем как над расширением географии сети, так и над ценовой политикой. Лаборатории ЮНИЛАБ доверяет большое количество врачей, и это нас, безусловно, радует. Мы проводим совместные конференции, обмениваемся опытом.

- Нужно ли сдавать анализы перед вакцинацией и после?

- Перед вакцинацией против Covid-19 обязателен осмотр врачом для оценки противопоказаний, рисков и их профилактики. Мы постарались сделать предвакцинальный комплекс максимально емким и сжатым, чтобы врач и пациент получили перед прививкой всю необходимую лабораторную информацию.

Анализы на наличие антител покажут, был ли контакт организма к коронавирусной инфекцией, и помогут сориентироваться по срокам вакцинации. ЮНИЛАБ такую услугу предлагает, и она пользуется популярностью.

Анализ на антитела после прививки покажет ее эффективность. Сделать это лучше через три недели после получения второй дозы вакцины. В нашей лаборатории уже накоплен опыт в рамках этой работы. Надо сказать, что российские вакцины против Covid-19 показывают себя хорошо - антитела вырабатываются.

- Какие тенденции вы видите на рынке лабораторных исследований?

- В последние годы в регионе увеличивается количество клиентов, ориентированных на здоровый образ жизни и активное долголетие. Люди все больше интересуются своим здоровьем и инвестируют в себя, чаще проходят диспансеризацию и проводят дополнительные исследования. Заметно растет доля исследований генетической предрасположенности к тем или иным заболеваниям, показатели содержания витаминов и других нутриентов в крови. Лаборатория ЮНИЛАБ готова отвечать на эти запросы.

- Ваши планы на ближайшее будущее?

- Мы постоянно работаем над улучшением качества и сокращением срока исследований. К примеру, сейчас установили новый прибор, масспектрометр, позволяющий быстро, в течение 1 - 2 дней, выполнять бактериологические посевы. Следим за современными направлениями в лабораторной диагностике, стараемся оперативно их внедрять и информировать о дополнительных диагностических возможностях врачебное сообщество. Работаем над профессионализмом наших врачей, лаборантов, медсестер и администраторов, скоростью работы программного обеспечения, чтобы посещение наших процедурных кабинетов было максимально удобным, быстрым и приятным, а качество исследований стабильно высоким.