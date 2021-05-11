Синоптики предупредили о похолодании в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первый рабочий день на этой неделе стал одним из самых солнечных за последние дни в Иркутске. И сегодня по данным синоптиков в городе воздух прогреется до +15. Метеорологи рассказали, как долго продержится хорошая погода. Прогноз, увы, не утешительный, в Иркутск придет похолодание уже в эти выходные.

Сегодня, 11 мая, в городе до +15, возможны небольшие осадки. И хотя обычно май радует сибиряков более высокими температурными показателями, после затяжных серых дней, даже это иркутянами воспринимается как подарок от небесной канцелярии. Завтрашний день, 12 мая, также будет солнечным, воздух прогреется днем до +14. Дождик, если и выпадет, то не существенный.

В четверг, 13 мая, похолодает до +10, а небо будет затянуто облаками. Хотя бы осадков в этот день не ожидается. Самым теплым и солнечным днем на этой неделе станет пятница. 14 числа в городе до +15 тепла, еще и солнышко станет пригревать. Но вот уже в субботу, хоть и будет снова +15, но иркутян ждет пасмурная погода и снова дождик. В воскресенье дела обстоят еще хуже, похолодает до +9 и опять осадки.

Что касается ночных на этой неделе – показатели будут колебаться от 0 до +3 градусов. Самой холодной станет ночь на пятницу, будет 0.

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Если вам кажется, что май 2021 года суров к жителям Иркутска и совсем уж холодный, то это не так. Да, конечно, были годы, когда в это время уже можно было ходить в футболках – например, 11 мая 1998 года столбики уличных термометров показывали +26 - самый теплый одиннадцатый день в мае за 54 года наблюдений.

А вот самое холодное 11 мая случилось в 1985 году, тогда температурные показатели воздуха были с отрицательными значениями, приморозило до -7.

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