Когда в Иркутске отключат отопление в 2021 году: даты, график отключения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иркутяне уже начали переживать по поводу тепла в домах. Вроде все сроки подходят, и батареи вот-вот должны стать холодными. А погода – как качели. То снег, то дождь, то почти летние температуры, то зябко, как в марте. На этой неделе обещаны днем около +12…+15, но ночью по-прежнему немногим выше нуля. Впрочем, для Сибири это обычное дело. В соседнем Улан-Удэ перекрыли центральный обогрев 11 мая, то есть в первый рабочий день после праздников. В большинстве соседних городов «час икс» наступил 10 мая. А когда в Иркутске отключат отопление в 2021 году? Дата уже названа.

Определить срок окончания отопительного периода 13 мая 2021 года при условии наступления среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд, - говорится в постановлении главы города. - В связи с погодными условиями срок окончания отопительного периода может быть изменен в оперативном порядке.

Погода в принципе это позволяет и управляющие компании уже оповещают жителей о том, что с 13 мая начнут отключать отопление. Конечно, если вдруг не похолодает. Но если такое произойдет и синоптики предупредят о существенном ухудшении ситуации, то тут-то и можно будет решить дело в оперативном порядке.

После того как трубы остынут, энергетики и работники ЖКХ начнут подготовку тепловых сетей к следующему периоду. Проверят системы генерации и подачи тепла, проведут гидравлические испытания. Они нужны для того, чтобы выявить «слабые» места в трубах и провести ремонт. Всем предприятиям теплоснабжения рекомендовано принять меры для того, чтобы гидравлические испытания проходили максимально безопасно для горожан. Там, где это необходимо, сделают ремонт и будут отключать по графику горячую воду.

Итак, стало известно, когда в Иркутске отключат отопление в 2021 году. Ждем 13 мая. Кстати, обычное время, в которое батареи становились холодными, для нашего города как раз это – около 15 мая.

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