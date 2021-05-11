Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 мая: больше 65,5 тысяч человек в регионе переболели COVID-19

За сутки в Иркутской области коронавирус подтвердился у 121 сибиряка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 11 мая. В Иркутской области ежесуточный прирост зараженных COVID-19 снизился до плюс-минус 120 случаев заражения. Цифры постепенно снижаются. Но расслабляться пока не стоит в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и масочный режим.

По данным Оперативного штаба Приангарья по коронавирусу на 11 мая, с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Иркутской области она выявлена 67 686 раз. За минувшие 24 часа в это число вошли 121 человек, получивший накануне положительные результаты тестов на COVID-19. Вылечили за это время 65 567 гостей и жителей региона (за сутки +124).

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 мая: в больницах 1177 инфицированных

На данный момент в Приангарье коронавирусом больны несколько тысяч человек, большинство из них переносят заболевание в легкой форме, поэтому лечатся дома, но больше тысячи человек потребовались госпитализации. Так, в ковидных госпиталях медики борются за жизнь и здоровье 1177 пациентов.

Увы, организм не каждого заразившегося смог справиться с инфекцией. Сегодня стало известно о смерти еще 7 человек от COVID-19. Всего Иркутская область во время пандемии потеряла уже 2708 человек: причиной смерти 2434 из них стал именно коронавирус, еще 274 с таким же диагнозом болели и иными болезнями, которые привели к летальному исходу.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 11 мая.

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