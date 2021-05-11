Ангарчанин устроил пьяный дебош в самолете Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

На борту самолета, совершавшего рейс "Бодайбо-Иркутск", задержали пьяного мужчину устроившего дебош. Им оказался 40-летний житель Ангарска. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- Прибывшими на место транспортными полицейскими установлено, что в пути следования по маршруту, один из пассажиров нарушал общественный порядок. 40-летний ангарчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью в адрес бортпроводника и курил в туалете.

Дебошира привлекли к административной ответственности по нескольким статьям, в том числе мелкое хулиганство и .появление в нетрезвом виде в общественных местах.

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