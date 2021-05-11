Сибирячка выбросила новорожденного ребенка в реку

Место, где нашли тело ребенка. Фото: СУ СК России по Бурятии

В Бурятии уже несколько дней ищут женщину, которая страшным способом избавилась от собственного новорожденного ребенка. Все произошло 9 мая. В этот день в селе Сотниково, на берегу реки Селенга, случайные прохожие и нашли тело мальчика, которому от роду было несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

- Они нашли тело новорожденного доношенного мальчика европеоидной расы с обрезанной пуповиной и следами посмертного объедания рыбами и птицами, - рассказали в ведомстве. – Точное время смерти младенца сейчас устанавливают судмедэксперты. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Зная предположительные сроки рождения мальчика, следователи проверяют сведения о роженицах, стоявших на учете, в первую очередь, в селах и поселках, расположенных выше по течению реки. Проводятся ДНК-исследования. Также следователи просят отозваться всех, кто знает любые обстоятельства смерти ребенка или тех, кто знаком с его родителями. Обращаться можно в следственный отдел по Иволгинскому району или в ближайший отдел полиции.

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