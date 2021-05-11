«Нужно провести разбор «провального» спектакля: жители Улан-Удэ объяснили, почему освистали постановку ко Дню Победы.

Вечер памяти, посвященный Дню Победы, в Бурятском театре оперы и балета завершился скандалом. Зрители аплодисментами дали понять авторам спектакля, что он им не понравился. И даже потребовали вернуть деньги за билеты. Будь тема иной, этот конфликт мог и не выйти за пределы Театра оперы и балета. Ну, сорвали постановку, неприятно. Надо разбираться, почему, и только.

В этот же раз со сцены читали письма солдата, не вернувшегося с войны. За полтора года, от момента призыва до гибели, 19-летний мальчишка, уланудэнец Михаил Турошев, написал их более 80. В 1944 парень погиб, а письма его сейчас хранятся в республиканском музее. Именно их и читала со сцены директор театра, со всеми бытовыми подробностями, потом и адом военного быта, с которыми столкнулся парень. А потом зазвучала скорбная музыка Шостаковича. Но…зрители уже вставали со своих мест и покидали зал. Скандал!

Он мог бы, конечно, остаться незамеченным, если бы московский режиссер, приглашенный в театр, сам не рассказал о ЧП.

- И музыку Шостаковича освистали! Для меня совершенно невероятно, почти невозможно представить это в XXI веке. Но это так!, - сокрушается Владимир Бочаров. – Я благодарен музыкантам, сыгравшим квартет до конца под хлопки, свист и крики из зала.

Михаил Турошев.

Поднялся вполне естественный шквал возмущения. Бурятских зрителей, а это были люди, которые помнят войну, обвинили в бескультурье. Те в долгу не остались и объяснили, в чем дело.

-Тоска и траур царили на праздничном концерте, по отзывам зрителей. А душа хотела петь. И это не балаган, а естественная радость, что мы победили, выжили, не стали рабами у фашистов, что наша страна не превратилась в гетто. Считаю не тактичным приглашать пожилых людей ветеранов, детей войны и включать им заупокойный реквием, - отмечают уланудэнцы.

Да, публику нельзя считать «подготовленной» и театральной. Такая бы, даже если что-то не по нраву пришлось, смолчала. Неинтеллигентно. А старики не поняли и не приняли.

-Всему есть предел и своя мера, даже патриотическим письмам с войны. Не все готовы вот так часами слушать тексты, не предназначенные для театрального прослушивания, - объясняют специалисты.

Может быть, понимая это, ветеранов стоило пригласить на совсем другой концерт. Тем более, что в афише театра значился музыкальный фестиваль. На скандал в опере уже отреагировали в Бурятии.

- Судить со слов о неэтичном поведении тех, кто смотрел спектакль, сложно, - пишет в соцсетях Татьяна Думнова, первый заместитель председателя Общественной палаты Бурятии. - . Судить зрителей можно только за их бескультурье. Очевидно, эти люди случайно попали на спектакль, и это очевидно те, которые не так часто посещают театр. Меня удивляет другое, во время спектакля в зале находятся служащие театра, которые могли сделать замечание зрителям, ведь эта их обязанность. Я надеюсь, что не все зрители с кощунством отнеслись к памяти Михаила Турошева и ветеранов Великой Отечественной войны. Давайте делать выводы из каждого происходящего случая и не доводить до абсурда ситуацию, а попытаться ее поправить. Ну и, перед походом в театр не забываем почитать отзывы, ознакомиться с содержанием спектакля, так мы можем себя обезопасить от испорченного вечера или принять решение о его посещении!

В конце концов зрителям, которые были разочарованы постановкой, предложили забрать деньги назад.

- Из комментариев наших жителей, можно сделать вывод о том, что услуга была оказана некачественно, а зритель (потребитель) имеет право предъявить требование о возврате денежных средств в соответствии со ст. 29 Закона « О защите прав потребителей», - уточнила Татьяна Думнова.

И это, наверное, самое грамотное и взвешенное решение в этой непростой ситуации.

- Но если при приобретении билетов зритель был ознакомлен с условием о возможном изменении сценария проведения мероприятия, то шансы предъявить требование уменьшаются, - уточняет она. - Организатор должен был донести информацию о возможном изменении сценария или порядка проведения мероприятия до потребителя доступно и надлежащим образом.

Что нужно сделать зрителям, посчитавшим себя обманутыми? Нужно составить претензию на имя руководителя оперного театра с требованиями о возврате денежных средств и описанием ситуации. Театр будет рассматривать претензию до 10 дней, этот срок установлен законом. Если за это время нет ответа или организаторы отказались возвращать деньги, можно обратиться с иском в суд.

Какой вариант выберут зрители из Улан-Удэ - неизвестно. Тем временем театр сообщил, что сожалеет о сложившейся ситуации.