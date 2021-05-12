Названы адреса в Иркутске, где в мае 10 дней не будет горячей воды. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отключение отопления в Иркутске произойдет 13 мая. Одновременно в городе начинаются профилактические работы и ремонты. А вместе с этим пройдет и долговременные отключения воды. Идут проверки сетей и гидравлические испытания. Приводим адреса заранее, чтобы горожане успели сориентироваться. Кто-то на это время съедет на дачу, кто-то купит кипятильник или поедет к родственникам. Ремонтные работы необходимы, это знают все. Отключение горячей воды в мае 2021 в Иркутске коснется Свердловского округа города.

-В результате которых все слабые места на тепловых сетях города могут быть обнаружены и устранены на ранней стадии, еще до возникновения аварийной ситуации, - поясняют энергетики. - А зимой тепло в дома иркутян будет подаваться без перерывов.

Это обычное дело летом. Нужно до наступления холодов проверить всю систему водоснабжения и подачи тепла, чтобы не было аварий в холодное время года.

Отключение горячей воды в мае 2021 в Иркутске: с 17 по 27 мая

Десять дней, с 17 по 27 мая, будут греть воду на плите, чайниками и кипятильниками жители Свердловского округа. Масштабная проверка теплосетей первыми коснется именно этого района.

Конечно, в мае прерывать подачу горячей воды будут и по другим адресам, но не больше, чем на сутки. К этому горожане уже привыкли. Узнать, где будет отключение, можно оперативно, за сутки, в социальных сетях Иркутскэнергосбыта.

Мы же приводим все адреса, где отключение горячей воды будет длительным.

2-я Железнодорожная, 3-я Железнодорожная, 4-я Железнодорожная, Академика Курчатова, Алмазная, Боткина, Булавина, Гоголя, Грибоедова, Джамбула, Добролюбова, Доржи Банзарова, Достоевского, Жуковского, Звездинская, Зеленый (пер.), Ивана Франко, Игошина, Кайская, Касьянова, Клары Цеткин, Колхозная, Лермонтова, Леси Украинки, Ломоносова, Мамина-Сибиряка, Маршала Конева, Маяковского, Миронова, Новокшонова,Первомайский, Профсоюзная, Пушкина, Румянцева, Рябикова,Сосновая, Терешковой, Университетский, Флюкова, Чайковского,Шмидта, Юрия Тена.

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