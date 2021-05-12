Двух мальчиков спасли с отколовшейся льдины в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В городе Железногорск-Илимске женщина увидела, как вечером двое мальчиков гуляли по льду водоема от берега к берегу. Под тяжестью детей мерзлая корка начала разрушаться. Кусок льда, на котором стояли школьники, начал отдаляться от земли. Испугавшись, женщина позвонила в экстренные службы.

- На льду в десяти метрах от берега действительно находились два 11-летних мальчика. Добраться до них не представлялось возможным из-за обширных заберегов до 4-х метров и хрупкого льда, который разрушался при минимальной нагрузке. Начальник караула максимально близко дополз до них и бросил им конец страховочной веревки. С ее помощью ребят эвакуировали со льдины. Операция по спасению заняла полчаса, - рассказал Илья Скрыльников, начальник пожарно-спасательной части № 36 города Железногорск-Илимска.

Мальчики отделались легким испугом. После спасательной операции сотрудники МЧС передали их полиции.

Случай спасения детей на льду в Железногорск-Илимске стал уже четвертым в Приангарье в весенний период. Похожие случаи произошли в Усть-Кутском, Усть-Удинском районах и в Иркутске. Все происшествия закончились благополучно.

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