Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 мая: 5 236 жителей региона лечат от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 12 мая. Борьба с новой коронавирусной инфекцией в Приангарье продолжается. За сутки COVID-19 выявили у 119 человек. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области возросло до 67 805. Это данные с начала распространения COVID-19 в регионе, напомним, первый заболевший у нас появился в конце марта 2020 года.

С тех пор вылечить от новой коронавирусной инфекции удалось уже 65 722 гостя и жителя Приангарья, в этом числе есть и дети – их 5957. За сутки отрицательные результаты тестов на COVID-19 получили еще 155 боровшихся с болезнью, среди них 19 несовершеннолетних.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 мая: в больницах 1144 пациента с COVID-19

На сегодняшний день лечатся от коронавируса в Иркутской области 5236 человек. Большинство из них – 4092 - переносят заболевание в легкой форме и поэтому им разрешили остаться дома. Госпитализированными в ковидных госпиталях 12 мая остаются 1144 пациента. Есть больные и в тяжелом состоянии – сегодня их 85.

Увы, летальные исходы также продолжаются. Специалисты сообщили о смерти еще 8 сибиряков от COVID-19. Всего с начала пандемии регион потерял уже 2716 человек: 2242 из них сгубил именно коронавирус, еще 274 инфицированных скончались от иных тяжелых болезней.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 12 мая.

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