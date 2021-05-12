Какого числа день города Иркутска в 2021 году: запоминаем, чтобы не пропустить концерты и карнавал

Иркутск в 2021 году отмечает юбилей - 360 лет! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Какого числа день города Иркутска в 2021 году - такой вопрос начали задавать друг другу горожане в мае. Не мудрено, ведь День города – праздник, который всегда ждут с нетерпением. В областном центре проходят концерты с участием звездных музыкантов и певцов, по центральным улицам проходят карнавальное шествие. В общем, по всем параметрам это день, который никак нельзя пропустить. Особенно после того, как из-за пандемии праздничных гуляний в столице Приангарья в прошлом году не было вообще.

И какого числа день города Иркутска в 2021 году уже известно – 5 июня. Дата эта не постоянная. Праздник всегда назначают на первую летнюю субботу – нынче это как раз пятый день июня. Именно в этот день иркутяне будет отмечать 360-летие со дня основания своей малой Родины. И в честь юбилея все привычные торжества вернуться! А это значит, что и карнавалу быть, и концертам и праздничному фейерверку.

Главная тема – история города

Итак, с тем, какого числа день города Иркутска в 2021 году выяснили, посмотрим, к чему готовится. Администрация Иркутска обещает, что карнавал состоится, маршрут шествия будет привычным – по улице Карла Маркса (от Музея истории города Иркутска) до бульвара Гагарина. Какими костюмами будут удивлять нынче творческие иркутяне?

- В этом году наш город отмечает юбилей. И тема карнавала соответствующая – «Исторический Иркутск». Шествие будет поделено на две колонны, - рассказал пресс-службе МАУ «Праздник» директор учреждения Аркадий Стародубцев. - Первая будет посвящена истории областного центра. Мы покажем элементы создания города, знаковые исторические события. Вторая колонна будет полностью состоять из идей и предложений горожан. И вот тут мы можем не ограничивать фантазии участников.

Заявки на участие принимаются до 15 мая на сайте МАУ «Праздник». По итогам шествия самые красочные колонны будут отмечены и награждены. Кстати, пока в мэрии все в силе и по поводу концертов у памятника Александру III и на площади графа Сперанского. Переговоры с артистами уже ведутся. Салют в городе на 9 мая был, так что велика вероятность, что и в День города Иркутска красочные огни фейерверка снова озарят ночное небо над областным центром.

КОНКРЕТНО

Какого числа день города Иркутска в 2021 году:

5 июня – первая суббота июня.

СПРАВКА «КП»

Иркутск находится в Восточной Сибири на берегу реки Ангары, в черте города в нее впадает другая река Иркут, которая и дала название областному центру. Годом рождения Иркутска является 1661-ый. Именно тогда на месте слияния рек появился острог, заложенный казаками под командованием боярского сына Якова Похабова. Первые строения, разумеется, были деревянные, а потому случались пожары. Дважды столица Приангарья страдала от серьезных пожаров. После пожара 1879 года понадобился десяток лет, чтобы оправиться.

Герб города – бабр с соболем в зубах. Во время Великой Отечественной войны в областном центре располагалось большое число эвакогоспиталей, в связи с этим, в прошлом 2020 году Иркутску присвоено звание «Город трудовой доблести».

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