Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 мая: за сутки от COVID-19 вылечили 139 жителей региона

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 13 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 13 мая. В Иркутской области количество случаев заражения коронавирусом возросло до 67 925. За сутки новая коронавирусная инфекция была выявлена у 120 человек.

Ситуация с заболеваемостью в регионе стабильна – заражается последнее время плюс-минус 120 человек в сутки. Выздоравливает больше – за последние 24 часа отрицательные результаты тестов получили 139 жителей. Это позволило региональным властям даже отменить режим самоизоляции для сибиряков старше 65 лет. Но, напомним, что ношение масок в общественных местах все еще в силе.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 мая: в больницах 1 141 пациента с COVID-19

По данным Оперативного штаба Иркутской области в ковидных госпиталях региона медики борются за жизнь и здоровье 1 141 пациента. Есть среди них и тяжелые.

К несчастью, не каждый зараженный смог победить болезнь. Так, только за сутки в регионе от COVID-19 скончались восемь инфицированных.

Всего же с начала пандемии Приангарье потеряло 2724 человека: причиной смерти 2450 из них сгубила новая коронавирусная инфекция, еще 274 зараженных имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и стали причиной их кончины.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутской области на 13 мая.

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