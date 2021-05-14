Выезжающих на встречку водителей из Иркутска будут ловить с помощью беспилотника

Водителей из Иркутска, выезжающих на встречную полосу, будут ловить с помощью беспилотника Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новинка от инспекторов ГИБДД Иркутской области. С 14 мая полицейские начнут необычный рейд по отлову автомобилистов, которые на трассах любят обгонять попутные машины, выезжая на встречную полосу в неположенном месте. Теперь ловить нарушителей будут с помощью беспилотников. Об этом сообщили в областном ГИБДД.

- Это исторический момент для Госавтоинспекции и всех участников дорожного движения Приангарья, - рассказали в ведомстве.

Добавим, что впервые беспилотник для поиска нарушителей запустят в воздух над Байкальским трактом. В дальнейшем подобным способом вычислять любителей пересекать сплошную полосу, возможно начнут и на других трассах региона.

Полицейские дают трагическую статистику. За последние 5 лет в Иркутской области из-за нарушений правил обгона погибло более 340 человек. Еще 1900 получили травмы. Напоминаем, что за выезд на «встречку», водителям грозит штраф в 5 тысяч рублей В худшем случае можно лишиться водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.