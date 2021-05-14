Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ученые Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук накануне зафиксировали землетрясение магнитудой в 4 балла 13 мая в 22:23. Эпицентр его находился в 68 километрах юго-западнее от поселка Монды в Тункинском районе Бурятии. Там и зарегистрировали толчки силой 2-3 балла.

По данным республиканского ГУ МЧС России по Бурятии, это снова был афтершок после сейсмособытия 12 января в Монголии.

- Афтершок на территории Монголии с магнитудой 4,0 балла, энергетический класс 11,2, - рапортуют спасатели.

Землетрясение было мало ощутимым и разрушений не принесло.

Эпицентр был на территории Монголии. Фото: Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук

Напомним, 12 января в районе озеро Хубсугул, расположенного недалеко от границы с Россией, интенсивность толчков составила порядка 7 баллов. До Иркутска «докатилось» 5 из них. Ощущали движения литосферных плит зимним утром не только жители Иркутской области и Бурятии, но и Красноярска, Абакана и Кызыла – там было 3-4 балла.

В тот же день после этого иркутяне ощутили первый афтершок. С тех пор сейсмологи зафиксировали их уже порядка двух сотен. Часть из них иркутяне ощущали, часть прошли незамеченными. Так последние ощутимые толчки сибиряки почувствовали 3 мая в 16.46. по иркутскому времени, магнитуда майского землетрясения составила 4-5 баллов.

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