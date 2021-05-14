Прививки от COVID-19 будут делать сибирякам при выписке из больницы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сейчас для желающих сделать себе вакцину от коронавируса в Иркутской области есть все. Больше нет очередей и длительного ожидания, самих препаратов тоже хватает, а для доступности прививки делается все больше и больше. Уже известно, что возможность защититься от COVID-19 получат дачники, к которым отправят мобильные бригады. Но не только.

- Прививочные пункты в Иркутске работают ежедневно в нескольких торговых центрах, - рассказывает министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. – Но мы планируем и несколько новых вариантов выездной работы. Так, вакцинацию пройдут те, кто выписывается из стационаров, врачи приедут на дом к тем, кто по каким-то причинам не может передвигаться самостоятельно.

Региону очень нужен коллективный иммунитет. В этом случае можно будет идти на дальнейшие послабления ограничительных мероприятий. А для этого надо привить как можно больше людей. К первому июля получить защиту от вируса должны 40% населения, а это 400 тысяч человек.

- Если в марте врачи поставили пациентам 48 тысяч доз препарата, то в апреле уже около 100 тысяч, - продолжает Яков Сандаков. – С поставками сейчас проблем нет, а поступает в основном ГамКовидВак, широко известный «Спутник». Ни у одного из привитых, а это 210 тысяч тех, кто поставил первый компонент и 130 тысяч – второй, не было зафиксировано осложнений, кроме тех, что описаны в инструкции. Больше скажу – не было их и у 12 миллионов жителей страны.

Если в декабре было четыре прививочных пункта, то сегодня их 89. А еще 113 выездных бригад и 21 мобильный комплекс, они в основном работают в регионах. Всех желающих оповещают, приглашают на прием. Сегодня можно позвонить и прийти без записи.

Снят просуществовавший больше года режим самоизоляции для пожилых. Это значит, что все они должны выйти на работу. Лучше, сделав прививку. Пока что в регионе ежедневно заболевает около 120 человек. Это не так много, но и немало.

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