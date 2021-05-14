Ассоциация «Байкальская Виза» и Иркутский государственный университет подписали договор о сотрудничестве

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Ассоциация «Байкальская Виза, динамично развивающаяся компания гостинично-ресторанной и туристической отрасли Иркутска и Иркутской области, и Иркутский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве в рамках содействия занятости и развитию карьеры выпускников университета, будущих работников сферы туризма и гостеприимства.

Дмитрий Матвеев, Президент ассоциации «Байкальская Виза», выступил с приветственным словом:

«Я рад приветствовать у нас в гостях руководство классического университета. Наша системная работа позволит дать путевку в жизнь десяткам и сотням молодых ребят. Для нас важен каждый сотрудник. Мы ценим профессионалов своего дела, тех, кто уважает ценности компании, кто готов развиваться и расти».

Совместная деятельность Ассоциации и ИГУ будет направлена на укрепление взаимодействия организаций при проведении совместных исследовательских проектов, круглых столов о проблемах регионального экономического развития сферы гостеприимства, а главное - организации стажировочных площадок для прохождения практики студентов. При эффективном сотрудничестве Ассоциация готова рассмотреть возможность целевого набора студентов на профильные программы Вуза.

Руководством Ассоциации принято решение запустить в следующем году стипендиальною программу для студентов, успешно обучающихся и активно заинтересованных в прохождении практики и последующем трудоустройстве на предприятиях «Байкальской визы».

Уже в эту субботу при поддержке Ассоциации «Байкальская виза» и Попечительского совета ИГУ состоится чемпионат по бизнес-кейсам, где студентов ждут актуальные задачи, решения которых направлены на развитие различных сфер региональной экономики. Участников, представивших лучшие решения, пригласят на стажировки в ведущие компании и наградят ценными призами от партнеров.