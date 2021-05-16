Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 мая: в ковидных госпиталях региона лечат 1156 пациентов

Медики продолжают бороться за жизнь и здоровье пациентов в ковидных госпиталях Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 16 мая. Борьба с коронавирусом в Иркутской области продолжается. Темпы распространения болезни снизились до 115-118 за сутки, но это не повод расслабляться. Это также зависит и от того, что каждый организм реагирует на COVID-19: кто-то может перенести инфекцию легко, а у кого-то начнутся осложнения. На сегодняшний день в больницах региона от новой коронавирусной инфекции лечат 1156 пациентов. Медики продолжают бороться за их жизнь и здоровье.

К несчастью, летальные исходы в Приангарье продолжаются. В минувшие сутки скончались восемь человек от COVID-19. Всего за время пандемии наш регион потерял уже 2749 человек: причиной смерти 2474 из них стал именно коронавирус, еще 275 зараженных имели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые и привели к гибели.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 мая: статистика на сегодняшний день

За сутки COVID-19 подтвердился у 188 человек. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Приангарье достигло 68 275.

За последние 24 часа отрицательные результаты тестов на COVID-19 пришли 120 ранее инфицированным сибирякам. Переболеть в регионе за время пандемии коронавирусом успели 66 267 человек.

Напомним, что масочный режим в Иркутской области пока не отменен, это значит, что наличие средств индивидуальной защиты в общественных местах обязательно.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутской области на 16 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08