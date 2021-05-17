Специалисты рассказали, когда в Иркутске ждать очередной бэби-бум. Фото: Иван ВИСЛОВ

Уже который год на свет в Иркутске и регионе появляется все меньше малышей. Каждый год подсчитывают и число беременных женщин – в надежде на то, что вот-вот ситуация исправится. Но увы.

- По сравнению с 2019 годом число новорожденных уменьшилось на 4,2%, при этом число умерших возросло на 12,7%, - приводит данные статистики в своем докладе Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова.

Если смотреть в цифрах, то и тут видим, как неумолимо уменьшается число родившихся – с 28,3 тысяч малышей в 2019 году до 27,1 тысячи в 2020 году.

- Что за молодежь пошла, - возмущаются уже не только пожилые люди, но и те, кому за 40. – Ленятся, откладывают до последнего. Вот мы в их годы! Нам в 90-е чего только не пришлось пережить. И потерю работы, и дикие цены. А ничего! Жили на картошке и лапше, а детей рожали! Теперь же им и пособия дают, и материнские капиталы, и льготные ипотеки. С детьми можно в оплачиваемом отпуске несколько лет сидеть. У нас ничего такого не было!

Впрочем, как говорят специалисты, в этих оценках есть лишь доля правды. Ну, та, что относительно пособий и льгот. С другой стороны, сейчас все очень хорошо знают, как важно сделать карьеру и не отстать в профессиональном росте. Но не только в этом дело.

- Делая оценки относительно молодежи, люди ошибаются, - объясняет КП- Иркутск главврач Иркутского городского перинатального центра Ирина Ежова. – Прежде всего - как раз относительно того, почему у нас на свет появляется мало младенцев. Вовсе не потому, что молодежи лень рожать или пандемия виновата (эпидемии, хотя и оказывают на этот процесс влияние, однако оно не глобальное). А прежде всего потому, что сейчас на свет появляются дети тех, кто родился в конце 90-х и начале 2000-х. А это самое малочисленное поколение! Да, правильно говорят, дети были! Но, по - возможности, откладывали момент из-за неблагополучия ситуации. Ведь именно тогда был и самый низкий показатель рождаемости - 8,4 на тысячу населения. А в 2010-2015 -ых он был в два раза больше, но и мамы этих детей появились на свет в благополучных 80-х.

И тут можно сказать, что доктор права. За последние 5 лет количество молодежи в Иркутской области уменьшилось на 13,4%, с 508 до 440 тысяч человек.

Все плохо? Оказывается, нет!

- Я бы не стала драматизировать ситуацию, - говорит Ирина Ежова. –Изучая статистику рождений, можно сказать, что после 2030 года начнут появляться дети у многочисленного поколения 2010-2015 годов рождения.

Хотя, безусловно, надо думать и о том, как привлечь молодых в регион и остановить отток в другие регионы страны.