Благотворительному фонду имени Юрия Тена - 25 лет

Фото: архив БФ имени Юрия Тена

История уникального для России благотворительного аукциона «Нота До - одаренным детям» началась в 2008 году. Именно тогда в рамках Международного фестиваля «Звезды на Байкале» при поддержке Министерства культуры Иркутской области, журнала «В хорошем вкусе» Фонд Тена впервые провел благотворительный вечер-аукцион. Мероприятие проходило под патронажем известного пианиста, почетного гражданина города Иркутска Дениса Мацуева.

Фото: архив БФ имени Юрия Тена

- Все началось с обычного футбольного мяча, на котором расписался Денис Мацуев. Мы продали его за 350 тысяч рублей на аукционе «Дыхание жизни» и на эти деньги купили лекарства для отделения онкогематологии Иркутской областной детской клинической больницы.

Фото: архив БФ имени Юрия Тена

Мяч стал символом того, что аукционная модель в благотворительности действительно работает, меценаты Приангарья готовы помогать детям!

Тогда Денис предложил делать то же самое для одаренных детей Приангарья. Поначалу было непросто убедить бизнес в том, что талантливые ребята нуждаются в музыкальных инструментах так же, как больницы в лекарствах. Но нам удалось! - призналась председатель Благотворительного фонда имени Юрия Тена Елена Тен.

За время существования аукциона «Нота До» более 850 детей получили в дар концертные музыкальные инструменты и компьютеры, сумели поучаствовать на пленэрах и международных музыкальных фестивалях. Многие из них уже состоялись как профессиональные музыканты. Например, Алена Иванова, Мария Урыбина, Дмитрий Харинаев, Анатолий Бадаев.

Фото: архив БФ имени Юрия Тена

Каждый год «Нота До» открывает новые имена и дает талантливым детям шанс учиться, развиваться, повышать исполнительское мастерство на собственном музыкальном инструменте.

География лауреатов конкурса постоянно расширяется. Ими уже стали ребята из Осы, Братска, Иркутска, Бодайбо, Бохана, Саянска, Тулуна, Зимы, Анги, Аталанги, Усть-Илимска, Чуны, Ангарска, Усть-Орды и Шелехова, Баяндаевского и Ольхонского районов. Все это стало возможным благодаря отзывчивым людям, которые принимают участие в наших аукционах и тем самым поддерживают ребят.

- В благотворительном аукционе «Нота До» чудеса творчества звучат не одиночными нотами, а каскадами аккордов. Радуюсь, что вот уже 13 лет звучание этой музыки усиливается, а круг ее поклонников стремительно ширится! Фестивалей, подобных «Звездам на Байкале», по России проводится около 13, а вот аналогов проекта «Нота До» нигде нет. Спасибо Людмиле Борисовне Тен, президенту Фонда; спасибо Сергею Тену, с которым я так близок по духу, и неравнодушным иркутянам, - добавил народный артист России Денис Мацуев.

Фото: архив БФ имени Юрия Тена

Прием заявок на участие в творческом конкурсе «Нота ДО - одаренным детям» начнется с июня 2021 года.

13 лет назад аукцион «Нота До» впервые прошел в Иркутске.

70 000 000 рублей собрано за время существования аукциона на поддержку талантливых музыкантов, художников, архитекторов и танцоров.

Более 850 детей получили в дар концертные музыкальные инструменты и компьютеры, поучаствовали в пленэрах и международных музыкальных фестивалях.